Abus sexuels dans l'Eglise : les catholiques dijonnais réagissent à la publication du rapport choc

« Cela va être une déflagration » assure, sous couvert d'anonymat, un membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase). Celle-ci remet aujourd'hui un rapport sur les actes commis en France depuis 70 ans. Entre 2 900 et 3 200 prêtres et religieux sont concernés, un constat établi après deux ans et demi de travaux.

6 500 appels et contacts de victimes, de leurs proches ; 250 auditions et entretiens ; une plongée dans de nombreuses archives. Au final : 2500 pages, 45 propositions. La commission remet ses travaux à la Conférence des évêques de France et à la Conférence des religieuses et religieux des instituts et congrégations, qui l'avaient commandé.

France Bleu Bourgogne est allé à la rencontre des catholiques pratiquants de Dijon pour recueillir leur réaction.

Combien de victimes ?

Devant la cathédrale Saint-Bénigne, Armand est consterné par le nombre de prédateurs avancé par le rapport : « Il y a tellement de monde, c'est énorme ! On dit 3000 prêtres et religieux, mais on ne sait pas combien il y a de victimes ! »

Joyce, Brésilienne installée à Dijon depuis 5 ans, découvre la nouvelle : « C'est un peu bouleversant de penser que ça, ça peut arriver dans l'Eglise. Quand on vient dans un endroit comme ça, on cherche à trouver de bonnes personnes, avec un bon cœur, c'est pour ça que c'est bouleversant de penser que quelqu'un peut faire quelque chose de mal comme ça. »

Que les auteurs soient « sanctionnés et soignés »

Le constat, c'est une chose, disent deux autres paroissiens, qui souhaitent rester anonymes. Eux attendent des mesures fortes après la publication du rapport :

« Que les pédophiles soient sanctionnés et soignés, surtout. Ce n'est pas en les mutant dans une autre paroisse qu'on va résoudre le problème. »

Un autre fidèle, qui s'exprime avant la messe du lundi midi en l'église Saint-Michel, ajoute : « Par exemple, leur donner une aumônerie de malades, ou de vieillards, mais ne plus leur donner une fonction où ils sont en relation avec les jeunes ! Et puis aussi, entamer des procédures judiciaires pour faire comprendre que c'est une forme de criminalité. »

Armand, de son côté, affirme : « Il faudrait que les prêtres se marient, je pense que ça atténuerait le phénomène, bien sûr ! »

Contacté par France Bleu, le diocèse de Dijon n'a pas souhaité s'exprimer avant la publication du rapport.

La commission doit énumérer 45 propositions, en lien avec l'écoute des victimes, la prévention, la formation des prêtres et religieux.