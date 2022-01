Abus sexuels dans l'Eglise : les Diocèses franciliens mobilisent plusieurs millions d'euros pour les victimes

L'Eglise a annoncé le 25 janvier un premier versement de 20 millions d'euros pour le fonds SELAM, le fonds d'indemnisation pour les victimes d'abus sexuels. Le rapport Sauvé en recense 300.000 depuis 1950, des mineurs abusés sexuellement par des clercs, des religieux ou des laïcs au sein de l'Eglise.

Evêques et diocèses d'Ile-de-France ont donc fait l'inventaire de leurs finances, de leurs biens, de leur patrimoine pour participer financièrement et il n'est pas question d'utiliser les deniers des fidèles.

De l'argent débloqué au fur et à mesure des appels

Pour plusieurs Diocèses, la solution, c'est de vendre des biens immobiliers. Celui de Créteil par exemple met en vente à partir de la semaine du 31 janvier la maison de l'évêque. Un plan sur le moyen terme a en fait été mis en place.

"On a envoyé dès décembre une somme de 200.000 euros qui a été prélevée sur la trésorerie courante. Une fois le bâtiment vendu, on récupèrera cette somme sur le prix de la vente qui est d'1.270.000 euros et le reste sera bloqué sur un compte de réserve pour d'éventuels d'autres appels d'indemnisation. Cela évitera d'avoir à se reposer la question dans un ou deux ans", explique Philippe Guyard, l'économe du Diocèse de Créteil.

La vente de biens immobiliers a aussi été l'option choisie par le Diocèse de Versailles et de celui de Meaux qui a déjà mis en vente un bâtiment près de Coulommiers à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Deux millions d'euros de la part du Diocèse de Paris

Pour le Diocèse de Paris en revanche, il n'est pas question pour l'instant, de toucher à son patrimoine immobilier. Il a déjà recueilli 500.000 euros, des revenus de son association immobilière et il envisage de céder des œuvres d'art. Au total, il s'engage à verser deux millions d'euros.

S'il y a plus de besoin, la piste de l'immobiliser sera discutée explique l'économe du Diocèse de Paris, y compris la vente de l'hôtel particulier de l'archevêque estimée à 40 millions d'euros.

à lire aussi ENQUÊTE RADIO FRANCE - Le diocèse de Paris possède 700 millions d’euros de biens immobiliers cachés

Les Diocèses de Nanterre et de Pontoise n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Ceux de Saint-Denis et Evry nous renvoient vers le fonds SELAM lui-même. Son président nous a répondu, de son côté, devoir respecter une "complète confidentialité sur les donateurs".

Pour être indemnisées, les victimes doivent en faire la demande auprès de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation.