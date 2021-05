Abus sexuels dans le sport : le film "Slalom", tourné dans les Alpes, sort ce 19 mai

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

La réalisatrice Charlène Favier, qui a grandi à Val d'Isère, nous parle de premier long métrage "Slalom", qui sort ce mercredi 19 mai en salles, jour de la réouverture des cinémas. Le film a été tourné à l'hiver 2019 dans plusieurs stations des Alpes.

C'est un film sur l'emprise physique et psychologique. "Slalom", le premier long métrage de la réalisatrice Charlène Favier, 35 ans, sort ce mercredi dans plus de 200 salles en France. Le film, tourné dans les Alpes en janvier et février 2019, entre Val d'Isère, Les Arcs, Bourg Saint Maurice et Tignes, parle des abus sexuels dans le sport, en l’occurrence dans le monde du ski.

Le film raconte l'histoire de Lyz, une adolescente de 15 ans (jouée par Noée Abita) qui intègre une section ski-études dirigée par un ancien champion de ski devenu entraîneur (interprété par Jérémie Renier). Et au fur et à mesure que Lyz gagne le respect sportif de son coach - au prix d'un travail physique acharné -, se joue un phénomène d'emprise.

Un film aussi sur la résilience

L'objectif recherché par Charlène Favier était de décrypter les mécanismes de l'abus sexuel dans le sport, pour mieux les surmonter. "C'est un film sur l'emprise, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise", explique-t-elle à France Bleu Pays de Savoie. "C'était vraiment rentrer dans le corps, dans la peau de Lyz, pour ressentir ce qu'elle allait vivre durant une petite année, une année scolaire, et de pouvoir à la fin du film se demander : que s'est-il passé ? Qu'on puisse tous se regarder droit dans les yeux, vraiment se poser ces questions".

"Pour combattre "le mal", il faut pouvoir le nommer, et pour le nommer il faut pouvoir trouver les mots, et souvent les rattacher à des sensations, des émotions, sinon on n'arrive pas à expliquer l'emprise (...) il faut puiser en nous pour pouvoir en parler, c'est ça que je voulais faire avec ce film".

Le film est né bien avant #MeToo

Le projet de Charlène Favier, né en 2015, bien avant le phénomène #MeToo contre le harcèlement sexuel, est en partie inspiré de son vécu personnel. La réalisatrice espère que son film aidera à "ouvrir le débat".

"Ce sont plein d'éléments dans ma vie qui, à un moment, se sont entrechoqués, ont resurgi, et font que, du coup, j'ai décidé de créer cette fiction (...) j'ai vécu, pas une seule chose, mais plein de choses comme ça, plein de situations complexes, d'abus de pouvoir, de situations ambiguës dans ma vie de jeune femme, puis de femme", explique-t-elle.

"Le cinéma, c'est toujours un peu un cheminement qui est souvent intime, personnel, et ensuite, notre mission de cinéaste, c'est de rendre ce message universel pour qu'il puisse faire bouger les lignes et que d'un seul coup la culture et l'art deviennent utiles à la société".

Si Charlène Favier a grandi à Val d'Isère avec des parents dans le milieu du sport, elle précise que les situations vécues, qui ont en partie inspiré son film, n'ont rien à voir avec le ski. "J'ai choisi le ski, parce que j'ai fait du ski et j'ai grandi à Val d'Isère, et j'avais très très envie de faire un film et de sublimer la montagne, j'ai moi-même fait du ski, mais ce tabou, cette omerta (sur les abus sexuels ndlr) c'est partout, ça aurait pu se passer dans une piscine ou sur un tatami de judo".