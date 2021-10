L'un a été condamné par la justice, l'autre attend son procès : mis en cause dans des affaires de pédocriminalité, les prêtres loirétains Pierre de Castelet et Olivier de Scitivaux ne font plus partie du clergé. Leur renonciation d'eux-mêmes à l'état clérical vient d'être acceptée par le Vatican.

Abus sexuels et diocèse d'Orléans : Pierre de Castelet et Olivier de Scitivaux renoncent à leur état clérical

Le Vatican a accepté la renonciation de Pierre de Castelet et d'Olivier de Scitivaux à leur état clérical : désormais, ils ne sont plus prêtres

Alors que l'Eglise catholique est dans la tourmente du rapport Sauvé sur les abus sexuels commis en son sein, voilà une information qui ne peut pas passer inaperçue : l'abbé Pierre de Castelet et le père Olivier de Scitivaux, tous deux mis en cause dans le Loiret dans des affaires de pédocriminalité, renoncent d'eux-mêmes à leur état clérical. En d'autres termes, ils ne sont plus considérés comme membres du clergé.

Une lettre au Vatican

Pierre de Castelet, 72 ans, et Olivier de Scitivaux, 61 ans, sont donc redevenus de simples laïcs. Les deux prêtres ont d'eux-mêmes renoncé à leur état clérical : une démarche qu'ils ont faite auprès de la congrégation de la doctrine de la foi, c'est l'instance au Vatican qui peut prononcer des sanctions en interne notamment contre les prêtres ayant commis des abus sexuels - et cela peut aller jusqu'à la révocation. C'est clairement ce que risquaient à plus ou moins court terme les deux anciens prêtres loirétains, qui faisaient en effet l'objet d'une procédure canonique.

Le père de Castelet, lors de son procès à Orléans à l'automne 2018 © Maxppp - Christelle Gaujard

C'est une évidence pour l'abbé Pierre de Castelet, ancien curé de Lorris et ancien aumonier des scouts d'Europe dans le Loiret. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans en 2018 à 3 ans de prison, dont 2 ans ferme pour des agressions sexuelles commises sur mineur en 1993. Sa condamnation est définitive puisqu'il n'a pas fait appel du jugement. Lors de ce même procès, une peine de 8 mois de prison avec sursis avait été prononcée à l'encontre de l'ancien évêque d'Orléans Mgr André Fort pour ne pas avoir dénoncé les faits.

Désormais, ils ne sont plus prêtres

La situation d'Olivier de Scitivaux, ancien recteur de la basilique de Cléry Saint-André et ancien responsable de la chorale de l'église Saint-Paterne à Orléans, est plus complexe car l'instruction judiciaire ouverte à son encontre en avril 2018 est toujours en cours. Selon nos informations, l'instruction touche à sa fin et devrait aboutir à un procès devant la Cour d'assises du Loiret, peut-être l'an prochain. En attendant, Olivier de Scitivaux, qui a été mis en examen pour agressions sexuelles et viol sur mineur pour des faits qui auraient eu lieu à Orléans et à Perros-Guirec (en Bretagne) entre 1992 et 1998, reste présumé innocent. Il a passé 10 mois en détention provisoire, avant d'être placé sous contrôle judiciaire.

Les deux hommes n'exerçaient déjà plus de fonction dans l'Eglise, désormais ils n'appartiennent plus au clergé, puisque leur renonciation a été acceptée officiellement par le Vatican. Un soulagement pour les victimes présumées d'Olivier de Scitivaux, "même si j'ai un doute sur la sincérité de son renoncement au sacerdoce", confie l'une d'entre elles.