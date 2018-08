Un partenariat vient de voir le jour entre l'AC Ajaccio et le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, dans le but de favoriser le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Il en manque une centaine dans le département...

Ajaccio, France

Le football comme vecteur de communication pour le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. La démarche vient d'être initiée par l'ACA et le service d'incencie et de secours de Corse-du-Sud. A la recherche d'une centaine de volontaires, le SIS 2A va lancer une grande campagne de recrutement à l'occasion de la rencontre de Ligue 2 entre l'ACA et Sochaux (vendredi 10 août). Pour l'occasion, des camions de pompiers seront exposés à l'entrée du stade, des flyers seront distribués, des clips seront diffusés sur les écrans géants et le coup d'envoi fictif sera donné par trois jeunes sapeurs-pompiers. Plusieurs actions qui visent donc à susciter des vocations et motiver les jeunes à s'engager indique Léon Luciani le président de l'AC Ajaccio : " c'est l'occasion de lancer un appel au volontariat, qui concerne également les jeunes filles, afin de rejoindre le service d'incendie et de secours de Corse [...] En tant que club de football, nous sommes des acteurs complètement impliqués dans la vie du territoire, et la capacité que nous avons à pouvoir être un vecteur de communication important, nous entendons le mettre au service des différents acteurs de ce territoire."

"Un manque cruel de volontaires"

Le partenariat entre le l'ACA et le SIS 2A est d'autant plus important qu'aujourd'hui les pompiers volontaires, qui jouent un rôle un essentiel dans le bon fonctionnement des services d'incendie et de secours, se font de plus en plus rares selon Pierre Poli, le président du SIS 2A : " on a une obligation de renfort qui vient du continent, donc nous allons tenter de pallier à ce problème en communiquant au maximum. C'est peut-être ce qui manquait jusque là pour que nous puissions avoir les volontaires nécessaires à la défense de notre territoire."

Pierre Poli le président du service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud Copier

Vendredi 10 août, à l'occasion du match ACA - Sochaux, un euro de chaque billet vendu sera utilisé au profit d'une opération de reboisement de la forêt de Vero, particulièrement sinistrée par les incendies l'année dernière.