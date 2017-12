Belfort, France

Les exercices se sont déroulés dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées de l’académie de Besançon. Ils ont duré une demi- heure. Les élèves ont été appelés à se confiner dans les salles de classe. « J’étais dans la cour et la sonnerie a fait dring, dring, driiiing. On est rentré en disant chuuuut. La maîtresse a fermé les volets et éteint la lumière. Et après je me suis couché sur mon manteau et j’ai fermé les yeux » explique une petite fille de 6 ans en CP à la sortie d’une école belfortaine. « On devait vite se ranger, se dépêcher. On devait aussi garder les manteaux pour les mettre par terre » ajoute un camarade de CE1.

Quand la maîtresse joue le rôle du terroriste

Dans son école, Théo 7 ans en CE1 a pris très au sérieux ce qui ressemblait à une partie de cache-cache. « On s’est mis sous les tables pendant trente minutes. On a essayé de ne pas faire de bruit mais il y en a qui en ont fait. C’était pour de faux heureusement. C’était une maîtresse qui a fait semblant d’être terroriste » explique l’écolier. « Je crois que cet exercice est utile pour faire comme si c’était un vrai terroriste. Ca nous apprend à ne pas faire de bruit » poursuit Théo.

Un mot dans les cahiers pour informer les parents

Les enseignants avaient collé un mot dans les cahiers. Ce qui fait que les parents et leurs enfants étaient préparés à l'exercice. « Franchement, c’est très bien. Les enfants sont prévenus, aptes à faire des choses. Ils ne vont pas paniquer. C’est un exercice mais on ne sait jamais » explique Dalila, maman de deux filles en primaire et en collège.

Déterminer l’alerte la plus efficace

Le but de ces exercices, c’est de permettre aux élèves et aux personnels de revoir les comportements efficaces pour faire face à un risque majeur. Ils doivent permettre de déterminer quel est le meilleur signal, l'alerte la plus efficace en cas de menaces extérieures.

« Ce qui est intéressant dans ces exercices à l’échelle de l’académie, c’est de de voir comment les gens ont réagi. Et surtout de savoir ce qui est pertinent de mettre en place aujourd’hui sur le signal, comment on s’alerte ? C’est compliqué car les enseignants coupent leurs portables quand ils arrivent à l’école » explique Yves Beurrier, président de l'association Scola, association de parents d'élèves du Territoire de Belfort.

Trois exercices par an dans les établissements scolaires

Dans le cas d’évacuations en cas d'incendie ou d'événements extérieurs, il y a trois exercices de ce type par an dans chaque établissement scolaire. Il revient aux instances de chaque école, collège, lycée d'en informer les parents et d’en faire le bilan.

A l’initiative de cette opération unique en son genre, le rectorat de Besançon doit présenter son retour d’expérience ce mardi.