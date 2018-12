Académie de Nancy-Metz : 47 postes d'enseignants vont être supprimés dans le second degré selon les syndicats

Les syndicats de l'enseignement annoncent ce mercredi la suppression de 47 postes de professeurs dans les collèges et lycées de l'académie de Nancy-Metz pour la rentrée 2019.

Les syndicats d'enseignants et personnels de l'éducation mobilisés ce mercredi à Nancy.

Lorris, France

Les syndicats de la FSU et la CGT Educ'Action se sont mobilisés ce mercredi à Nancy devant le rectorat de l'académie de Nancy-Metz. Pour la rentrée prochaine, 47 postes de professeurs seraient supprimés dans les collèges et lycées de l'académie selon les syndicats.

29 postes administratifs, que ce soit au rectorat ou dans les établissements scolaires, seraient également supprimés. Aucun poste ne sera crée dans l'enseignement primaire selon les syndicats.

#Nancy : "On refuse la casse de l'école en Lorraine", une vingtaine de professeurs et personnels de l'enseignement mobilisés devant le rectorat contre les suppressions de postes #reformelycee#educationpic.twitter.com/uosGHrHBHF — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) December 19, 2018

Plus de 2 600 postes supprimés au niveau national

Une décision actée ce mercredi par le comité technique ministériel de l'Éducation nationale. Quand à savoir quels établissements lorrains seront concernés, il faudra attendre janvier selon les syndicats.

Au niveau national, le ministre de l'Education avait annoncé la suppression de 2 650 postes de profs et autres personnels dans les collèges et lycées pour l'année scolaire 2019-2020, et promis la création de 1 900 postes dans le primaire.