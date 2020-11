Accélération de la mortalité en octobre en Bourgogne-Franche-Comté : l'Yonne à contre-courant

Entre le 1er septembre et le 2 novembre 2020, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 5.276 décès, soit 8,2 % de plus qu'en 2019 sur la même période. L'étude de l'Insee montre cependant que l’Yonne est le seul département qui enregistre moins de décès que l'an dernier sur cette période.

L'Insee note une accélération de la mortalité au cours du mois d’octobre en Bourgogne-Franche-Comté. Entre le 1er septembre et le 2 novembre 2020, notre région a enregistré 5.276 décès, soit 8,2 % de plus qu'en 2019 sur la même période.

L'Yonne en baisse par rapport à l'an dernier

Si la hausse moyenne est inférieure à la moyenne nationale (qui s'établit à 9,9 %), elle est supérieure à la moyenne dans de nombreux départements. Ainsi en Côte-d’Or, dans la Nièvre, en Saône-et- Loire et dans le Territoire de Belfort, la hausse du nombre de décès par rapport à celui de l'année dernière sur la même période est supérieure à 10 %. À contre courant, l’Yonne est le seul département qui a enregistré moins de décès : 664 en 2020, contre 697 sur la même période en 2019.

Plus de décès chez les personnes âgées

Nombre de décès entre le 1er septembre et le 2 novembre par département - Insee

En septembre, on a noté moins de décès parmi les personnes âgées de 85 ans ou plus par rapport à l'année précédente. Mais cette tendance s'est inversée au courant du mois d'octobre. Entre le 27 octobre et le 2 novembre, cette classe d'âge enregistre plus de 340 décès (+ 16 %) pour la deuxième semaine consécutive. C'est la première fois que ce niveau est atteint depuis le début de la crise sanitaire au printemps dernier.

Même évolution chez les hommes et les femmes

Le nombre de décès chez les moins de 50 ans est en hausse de 6% depuis la rentrée. Cependant cette tranche d'âge ne représente que 4 % du total des décès. Chez les 50-64 ans, le nombre de décès augmente de 6 %. Chez les 65-75 ans, la hausse est de 11 %. Chez les 75-84 ans, elle est de 13 %. Tous âges confondus, le nombre de décès augmente de la même manière chez les hommes et chez les femmes.

L’augmentation par rapport à 2019 est la plus importante en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 20 %), suivie de Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 15 %). Elle est de l’ordre de 12 % à 13 % en Occitanie, Île-de-France et Hauts-de-France.