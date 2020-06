Développement du télétravail chez PSA : un projet "trop précipité" pour les syndicats de Sochaux  

C'est une première pierre qui été posée dans le but d'accélérer le développement du télétravail chez PSA. Une réunion avec des représentants de la direction et des syndicats s'est tenue ce mardi à Poissy dans les Yvelines au siège du pôle tertiaire du constructeur. Le travail à la maison est en passe de devenir la norme chez PSA comme l'a indiqué récemment le DRH Xavier Cheyraud en CSEC, Comité Social et Economique Central, suite à la première annonce du 6 mai dernier par la direction. La volonté d'accélérer sa mise en place progressive est manifeste.

Les syndicats surpris par l'annonce

D'autres réunions de ce groupe de travail sont prévues dans les semaines à venir. Elles doivent permettre de traiter les préoccupations remontées. C'est le point de départ pour envisager un accord entre la direction et les organisations représentatives du personnel. Les syndicats ne cachent pas qu'ils ont été surpris par cette annonce de la DRH. "A peine sortis du confinement, les salariés attendaient autre chose que cette annonce. C'est un problème de timing. Ce n'est pas du tout le moment de lancer ce projet là alors que les salariés étaient plutôt dans une phase de revenir au travail après le confinement", indique la CFE CGC de l'usine de Sochaux.

Le volontariat, la priorité des syndicats

Chez Force Ouvrière, on explique que la direction a mis la charrue avant les bœufs. " Pour la direction, la machine est en route. Pour nous, elle ne pouvait pas se mettre en route comme ça car on ne peut pas imposer le télétravail aux salariés. La direction ne peut pas imposer le télétravail sans accord. Pour FO, ça doit être fait si le salarié le souhaite. Le télétravail s'est imposé à nous car on devait rester à la maison à cause du confinement. Tous les salariés ne sont pas contents, ni disposés à faire du télétravail. Et tout le monde n'a pas non plus des dispositions pour le faire correctement ", indique Eric Peultier, délégué FO chez PSA à Sochaux.

Une base de trois jours et demi par semaine en télétravail ?

La direction avance sur une base de trois jours et demi de télétravail par semaine, indique le syndicat CFE-CGC, majoritaire sur le site historique de Sochaux. " Quelqu'un qui n'en a jamais fait, il ne faut pas lui imposer trois jours. Il faut que la personne s'adapte à ce mode de travail. On peut avoir des gens qui disent un jour ça va, deux jours pourquoi pas. Mais au delà, il faut faire attention à l'impact social. Les salariés peuvent se sentir complètement isolés et stressés par ce nouveau mode d'organisation donc il faut y aller progressivement", prévient Laurent Oechsel, représentant de la CFE-CGC à Sochaux.

On ne peut pas faire du télétravail sur le canapé avec le PC sur les genoux - Eric Peultier du syndicat FO

Le télétravail va obliger les salariés qui le souhaitent à disposer d'un matériel spécifique, préviennent les syndicats. On pense notamment à un fauteuil ergonomique. " On ne peut pas faire du télétravail sur le canapé avec le PC sur les genoux", ironise Eric Peultier, délégué Force Ouvrière. Les syndicats seront particulièrement vigilants sur la mise en place des bons outils qui doivent accompagner le déploiement accéléré du télétravail chez PSA. Ils doivent aussi être accompagnés de primes adaptées. " Il y a déjà un certain nombre de primes qui existent pour les salariés qui sont en télétravail. On va regarder tout ça et voir aussi comment cela peut se développer avec un peu plus de volontaires", ajoute Eric Peultier. Le télétravail est en place depuis 2013 chez le constructeur.

Vers une mise en place cet été

A l'exception des opérateurs dans les ateliers, tous les salariés peuvent être concernés par l'accélération du télétravail chez PSA Sochaux en particulier dans l'activité R & D, Recherche et Développement. " Cela représente prés de la moitié des quelques 3 000 salariés du secteur tertiaire", selon Force Ouvrière. Après la réunion du premier groupe de travail, la direction de PSA va continuer à discuter avec les organisations syndicales et vise une "mise en place à l'été pour l'ensemble des implantations dans le monde" du télétravail comme nouvelle norme. La présence sur site ne serait plus que d'une journée à une journée et demie par semaine, en moyenne, pour les salariés dans le tertiaire, l'activité commerciale et le secteur recherche-développement, selon le projet.