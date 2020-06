Accès limité, animations repensées : les campings rouvrent dans des conditions strictes

Conserver la convivialité propre au camping tout en adoptant de nouvelles règles de distanciation : c'est le défi que vont devoir relever les professionnels, autorisés à rouvrir à partir de ce mardi 2 juin en zone verte et le 22 juin en zones "orange", où la vigilance reste de mise face au Covid-19.

"Le téléphone n'arrête pas de sonner"

En tête des modes d'hébergement de l'été, les campings réalisent 80% de leur chiffre d'affaires annuel en juillet/août habituellement. Malgré le contexte, Nicolas Dayot, président de la Fédération de l'Hôtellerie de plein air (FNHPA), veut rester optimiste pour cet été : "Par rapport à ce que peut connaître la restauration, qui est beaucoup plus impactée, je pense qu'on peut sauver les meubles, même si c'est une saison qui va être un peu dégradée par rapport aux performances habituelles", a-t-il assuré sur franceinfo.

Depuis l'annonce officielle de la date de réouverture par le Premier ministre le 28 mai, "les réservations ont commencé à affluer. Le téléphone n'arrête pas de sonner" confirme Etienne Pascal, patron du camping La Roche d'Ully à Ornans dans le Doubs, soulagé de pouvoir enfin lancer sa saison.

Certains redoutent toutefois une baisse de la fréquentation. Propriétaire et gérante du camping des Tournesols, au Grez, près de Sillé-le-Guillaume (Sarthe), Laëtitia Hooghiemstra espère "compenser" l'absence de la clientèle étrangère "avec la clientèle française" en attirant un public familial en demande de nature, de balades et de grands espaces : "Chez nous, les mobil-homes ne sont pas entassés comme sur la côte. On a 50 emplacements sur 2,5 hectares donc il y a largement la place pour garder les distances et être en sécurité."

Pas d'animations "au corps à corps"

Désinfection des espaces publics, port du masque, créneaux réservés à la piscine, pas de clubs enfants... Pour limiter les risques de propagation du Covid-19, les campings ont dû s'adapter. "Les vacances de cette année seront un peu différentes" reconnait Nicolas Dayot, "il va être très difficile d'organiser des animations au corps à corps, des soirées disco, de danser ensemble. Peut-être qu'on peut imaginer une transposition des règles de la restauration aux animations, avec des groupes de personnes d'une même famille qui soient bien séparées les unes des autres, assises autour des tables, pour écouter le groupe de musique qui est en train de jouer sur une scène."

Dans le Pas-de-Calais par exemple, Thierry Limantour, patron du camping Les Tourterelles à Rang-du-Fliers prévoit "deux soirées loto" au lieu d'une, "avec à chaque fois la moitié des gens, de façon à pouvoir satisfaire notre clientèle" tout en respectant les gestes barrières. "Les vacances en camping cette année vont très bien se passer, un peu comme tous les ans, avec des règles sanitaires un peu différentes, avec un règlement intérieur qui va être transformé par l'ajout d'articles supplémentaires sur la sécurité sanitaire" résume le président de la Fédération de l'Hôtellerie de plein air (FNHPA). "Pour le reste, les fondamentaux seront présents."

Les plus grands campings ouverts mi-juin

Une bonne partie des "petits" campings devraient rouvrir dès ce mardi, "et les plus grands auront un peu de décalage", selon Nicolas Dayot. "Il nous manque encore les règles du jeu sur le nettoyage des hébergements locatifs. On a des pistes mais aujourd'hui, ce que l'on attend, c'est l'officialisation, puisqu'il est important de se protéger juridiquement par l'officialisation gouvernementale du protocole lorsqu'on va ouvrir l'établissement", a-t-il précisé sur franceinfo.

"Certains campings attendent donc de connaître les règles du jeu avant d'ouvrir, et d'autres qui ont beaucoup d'équipements ont besoin de remettre la machine en route et seront prêts dans une dizaine de jours." L'an dernier, les 8.000 campings français ont enregistré 129 millions de nuitées.