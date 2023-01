Accès monnayés, menaces, trafics, des habitants dénoncent des "combines" à la déchetterie Véolia à Marseille

Plusieurs Marseillais du 15e arrondissement dénoncent sur France Bleu Provence "des pratiques" pour accéder à la déchèterie des Aygalades. Selon ces habitants, qui acceptent de se confier à notre micro, les personnels du site feraient "la pluie et le beau temps".

ⓘ Publicité

loading

Des professionnels autorisés à décharger ?

Selon Gérard, habitant des Aygalades, l'accès à la déchèterie serait autorisé à certains professionnels alors que le site est uniquement réservé aux particuliers. "On vous dit votre voiture ne correspond pas aux véhicules autorisés dans la déchèterie. On vous demande un billet, cinq, dix euros. On interdit des particuliers mais des professionnels qui travaillent "au noir" préfèrent venir là que payer le poids des déchets dans un site spécialisé. Des combines dénoncées par Gérard qui lui vaudraient d'être interdit de séjour dans cette déchèterie. Pour un citoyen normal, ca met en colère".

loading

France Bleu Provence a notamment pu voir une vidéo, tournée fin 2021, dans laquelle une fourgonnette remplie de volets en bois, est autorisée à décharger. Sans pouvoir vérifier s'il s'agit d'un "professionnel en train de gâcher", en clair venu décharger après un chantier non déclaré. Un témoin raconte aussi avoir payé son droit de passage "dix euros pour décharger de la terre". Certains riverains rapportent "des intimidations, des menaces ainsi que des trafics notamment de matériaux".

Les élus et la justice informés et pointés du doigt

Ces accusations très graves portées contre les personnels de la déchèterie remontent à plusieurs années. Le site est géré depuis 10 ans par la société Silim, rachetée à l'été 2021 par Véolia. La Métropole Aix Marseille Provence a d'ailleurs renouvelé la délégation de service public pour six ans, en avril 2022.

Toutes "ces combines" ont été dénoncées par un habitant des Aygalades. "Très remonté", le retraité "a écrit des courriers à tous les élus marseillais concernés", notamment Martine Vassal, présidente de la Métropole. "Un signalement a aussi été fait à la procureure de la République de Marseille". Sans réponse ni aucun effet. "Je dénonce un système mafieux et j'assume. On ne peut pas passer. Il faut monnayer notre entrée. Et après on s'étonne que Marseille est sale ! Et on laisse faire. Selon ce Marseillais, il y a une rupture d'égalité pour l'accès à ce service public des déchets. "Dans les quartiers nord, on est laissé pour compte. Je vais à la déchèterie de Château Gombert, il y a une caméra qui nous prend la plaque d'immatriculation, on voit ce qu'on jette. On est bien accueilli. Et je suis obligé d'aller là-bas ! Chez moi, je suis interdit de déchèterie parce que j'ai eu des altercations avec ces gens-là. Et ça se passe comme ça, c'est tout".

loading

Véolia répond aux habitants

Joint au téléphone Véolia répond à France Bleu Provence et assure n'avoir "aucun retour de problèmes majeurs, liés à des comportements répréhensibles de notre personnel à la déchetterie. Christophe Ghibaudo, chargé de communication du groupe en Paca assure que tous les particuliers ont accès aux Aygalades, à condition de respecter les règles : fréquence de décharge, véhicules autorisés, quantité et type de déchets réglementés. Et Christophe Ghibaudo d'insister*, si de telles pratiques venaient à être connues, Véolia prônerait la tolérance zéro"*.