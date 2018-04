Pau, France

Pour la sixième année consécutive, le baromètre annuel de l'accessibilité a été dévoilé ce mardi. Un classement qui doit montrer quelle ville fait le plus d'effort en faveur des personnes en situation de handicap. Mais l'accessibilité concerne aussi toutes les personnes à mobilité réduite, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes ou les parents avec des poussettes.

Les villes du Pays Basque ont de l'avance

Les 22 villes de plus de 5 000 habitants des Pyrénées Atlantiques ont donc été interrogées sur leurs obligations légales en la matière. Et clairement dans le département, les communes basques sont beaucoup mieux notées que les béarnaises. Le Pays Basque truste même les 6 premières places. La première ville béarnaise est Oloron, 7e, devant Orthez et Mourenx. Pau est 16e. En fin de classement, Jurançon, Gan et Billère.

L'intégralité du baromètre de l'accessibilité, selon le collectif Handi 64