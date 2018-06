Quetigny, France

Pour tenter de régler cette question le gouvernement a donné à Alain Régnier au début de l’année une mission interministérielle pour réfléchir à une intégration plus humaine et plus juste des réfugiés en France. Depuis, il multiplie les visites de centre d’accueil, comme ce mardi à Quetigny.

45 personnes vivent au Centre Provisoire d'accueil de la Croix-Rouge à Quetigny, dont plusieurs familles, certains dans le centre, et d’autres dans des appartements individuels du parc HLM de l’agglomération dijonnaise. D’après la loi, ils ne peuvent rester là que neuf mois, même si leur intégration demande souvent plus de temps. « c’est comme si on vous jetez en Chine et que vous deviez apprendre la culture, la langue, appuie Hélène Cohen, éducatrice spécialisée à la Croix-Rouge de Côte-d’Or. Sauf qu’eux ont dans leur valise les traumatismes de la guerre et du long voyage pour arriver chez nous ».

Alain Régnier a pris le temps de discuter avec Hermon, 12 ans et sa maman. © Radio France - Lila Lefebvre

« Je suis bien ici », Hermon, 12 ans a le sourire. Il a fui l’Erythrée avec sa mère il y a trois ans. Ils ont d’abord passé deux mois dans la jungle de Calais avant de rejoindre le CADA de Châtillon-sur-Seine. Il y a neuf mois, ils ont obtenu leur demande d’asile et ont intégré le centre de Quetigny. Depuis il est en cinquième à Quetigny, parle Français avec aisance et a même appris avec joie qu'il passait en quatrième "j'aime bien le collège, tout le monde est gentil ici, j'ai des amis". il voit son avenir en France, pour le reste c'est incertain "peut-être joueur de foot".

Alain Régnier a pris le temps de visiter les lieux et de s'entretenir avec les résidents, "qu'est-ce qui a manqué quand vous êtes arrivés en France ? Et comment aider les nouveaux arrivants ?", leur a-t-il demandé. La réponse unanime s'est portée sur les cours de Français. Aujourd'hui seules 400 heures sont dispensées aux réfugiés en France.

Quel accueil pour les réfugiés en Côte-d’Or ?

Tout d’abord six centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) en Côte-d’Or, trois dans l’agglomération dijonnaise, un à Rouvray et deux dans le Châtillonais. Le centre de Quetigny est destiné aux personnes qui ont déjà obtenu l’asile en France, c’est le seul en Côte-d’Or (il en existe 27 en France).