Accident de car scolaire près d'Évron : un jeune pompier volontaire récompensé pour son sang-froid

Il n'a pas paniqué et a fait preuve de bravoure. Benoît Bouvet, jeune pompier volontaire de 17 ans, va recevoir ce jeudi le Prix du bénévolat de l'ordre national du Mérite. Le 27 septembre au matin, Benoît Bouvet se trouvait à bord du car scolaire qui a percuté une voiture sur une petite route de campagne à Sainte-Gemmes-le-Robert. 43 enfants étaient passagers ce jour-là et le conducteur de la voiture a été très gravement blessé.

ⓘ Publicité

"Je suis resté concentré"

Quelques secondes après la collision, Benoît Bouvet était tout de suite parti à l'avant du car pour expliquer au chauffeur qu'il est pompier volontaire. Ce dernier lui a ouvert les portes et le garçon a couru jusqu'à la voiture, pulvérisée dans un ravin, pour porter secours au conducteur. "Il était conscient et avait plusieurs plaies à la tête et aux coudes. Ses jambes étaient coincées dans la voiture. Le monsieur était agité. J'ai essayé de le rassurer parce qu'il voulait absolument sortir. Il commençait à s'énerver mais je lui ai dit de ne pas sortir__, que ça allait empirer son état. Comme je n'avais pas de matériel sur moi je ne pouvais pas faire beaucoup plus que le rassurer" raconte l'adolescent.

En attendant les secours, l'adolescent est donc resté près de la voiture. "Je suis resté concentré sur le conducteur de la voiture. Je ne voulais pas qu'il s'endorme ou autre. Je lui parlais pour le rassurer, je ne pensais qu'à ça" poursuit Benoît Bouvet. Pendant ce temps-là, les autres enfants sont sortis du car pour s'asseoir dans un champ pour être en sécurité, au bord de la route au lieu-dit Crun.

"Je n'étais pas stressé. Aujourd'hui je ne me rends pas encore vraiment compte de cet accident. Pour moi, ça me paraît normal d'aller au secours des autres" déclare le pompier volontaire. Il tient à rendre hommage aussi à deux copains : Tom Rohée et Antonin Guené qui ont aidé les autres enfants à sortir du car accidenté.

Son rêve : devenir professionnel

Benoît Bouvet va donc recevoir le Prix du bénévolat de l'ordre national du Mérite dans une salle du conseil départemental, ce jeudi à 19h, en présence de la présidente de la section de l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite, Françoise Auvinet. Le garçon a découvert le métier de pompier lors de la "classe cadets" de la sécurité au collège Jean-Louis Bernard de Bais. Son rêve c'est de devenir sapeur-pompier professionnel pour "éteindre les feux". Un garçon qui conseille également aux jeunes de son âge de s'engager : "S'ils sont motivés, qu'ils aiment le sport et l'esprit d'équipe, il faut qu'ils foncent. Il n'y a pas de doute à avoir" termine le pompier volontaire.

.