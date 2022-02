Accident de chasse : "Je souhaite qu'on améliore nos formations" réagit le patron des chasseurs de la Loire

Interdire la chasse pendant les week-ends, et même lors des périodes de vacances scolaires. C'est la proposition défendue, une nouvelle fois, par le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, en réaction à la mort d'une randonneuse, tuée par une balle perdue samedi 19 février, lors d'une battue aux sangliers dans le Cantal. "Je crois que tout accident de chasse mérite effectivement une réflexion, mais à froid, dépassionnée, sur les améliorations à apporter dans le monde de la chasse et sur la cohabitation entre les uns et les autres", réagit Gérard Aubret, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire et vice-président de la fédération nationale des chasseurs ne voit pas l'intérêt de cette mesure, mais note un manque de formation.

Est-ce qu'il faut prendre des mesures plus strictes quand on sait qu'il y a quand même des morts chaque année, chasseurs ou non chasseurs ?

Gérard Aubret : Oui, effectivement, il y a des morts toutes les années, alors on peut essayer de chercher quelles sont les causes de ces morts accidentelles. Moi, en tout cas, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'il a quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser, c'est ce que j'appelle la maîtrise de ses émotions. On n'a pas trouvé encore une solution "miracle" qui pourrait permettre aux chasseurs de gérer leurs émotions de manière très rationnelle et de ne pas se trouver dans des situations compliquées.

Pour vous, la solution, ce n'est pas d'interdire la chasse un jour par semaine ou alors juste pendant les vacances ?

Non, mais cela n'a rien à voir. Quelqu'un qui va se laisser submerger par son émotion, qui ne va pas respecter son angle du tir, qui ne va pas prendre en compte son environnement, qui ne va pas identifier sa cible, qui va se trouver en face d'une maison ou d'un sentier, que ce soit dimanche, samedi, le lundi ou le mardi, cela ne va rien changer. Moi, je chasse quand même beaucoup. On a des gens qui sont dans la nature tous les jours, aussi bien le lundi que le mardi que samedi ou le dimanche, à titre privé ou à titre de loisir ou à titre professionnel. Aujourd'hui, on a les règles. On a un panel d'outils que l'on a créé depuis longtemps et amélioré au fil des années dans toutes les fédérations de chasse en France, soit départementale ou régionale. On a même dans notre région un tronc commun de formation par rapport aux battues. Mais le problème, c'est, effectivement, le comportement du chasseur à un instant "T" qui peut s'exonérer de certains principes de sécurité. C'est surtout l'identification de la cible et la prise en compte dans l'environnement qui, dans la plupart des cas, n'est pas respectée.

C'est-à-dire que l'on ne regarde pas forcément sur quoi on tire ? C'est là que les accidents se produisent ?

Je participe souvent aux réunions comme une commission sécurité nationale sur le sujet. S'il y a à un instant T, une personne qui tire sans avoir identifié sa cible, sans avoir pris en compte son environnement dans lequel elle se trouvait, c'est pour moi parce qu'elle a été submergée par une émotion, ce que je n'excuse pas du tout. Mais c'est le constat que je fais. C'est dans ce sens là que je souhaite qu'on améliore nos formations, nos examens, peut être.

Vous parliez de la maîtrise des émotions. Est ce qu'il ne faut pas que les chasseurs aient des examens de tir assez régulièrement, comme les policiers ou les les gendarmes ?

Je crois, et j'en suis persuadé, que si on a des partenaires qui puissent nous aider là dessus, c'est bien la gendarmerie et l'armée, qui vivent des moments très compliqués dans lesquels, si leurs émotions n'étaient pas maîtrisées, ils ne serait pas aussi efficace pour protéger les Français. Et moi, ce que j'ai fait dans la fédération des chasseurs de la Loire, c'est que j'ai acquis un "cinéma tir". Cela se compose d'un ordinateur et puis d'un grand écran de 8 mètres sur 3 dans lequel le chasseur est complètement immergé dans un paysage virtuel, comme un simulateur. On a débuté les formations. On est en train de former des gens qui seront nos référents départementaux et qui pourront à leur tour former les chasseurs. Je crois que c'est ce genre d'outil qu'il faut développer. Ces situations vont nous permettre d'agir de manière très importante sur ces accidents sont toujours trop nombreux, mais que je peux comprendre sans les excuser.

Pour vous donc, cette cohabitation entre les chasseurs et les autres usagers de la forêt est possible ?

C'est déjà ce que l'on fait, on a dans beaucoup de fédérations, et d'ailleurs dans la Loire, des conventions signées avec la fédération française de randonnée, la fédération française équestre ou la fédération française de cyclotourisme. On est autour de la table pour partager, échanger nos points de vue, puis arriver à faire en sorte que l'on puisse, non pas partager parce ce que je ne suis pas pour un partage qui voudrait dire : "on va se mettre les uns chez les autres avec la discrimination." Mais je suis pour une vraie cohabitation sur le territoire. Je pense que cela se produit d'ailleurs régulièrement tous les samedis et dimanches depuis très longtemps. On peut chasser sur un territoire et qu'au même moment des gens qui puissent faire du vélo, du VTT, de la marche, de la promenade équestre sans que ça ne pose aucun souci.