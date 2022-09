Accident de Millas : une course pour récolter des fonds au profit des victimes

Un peu de couleurs pour égayer le quotidien. Dix jours avant le début du procès de la conductrice du car scolaire qui s'est accidenté en décembre 2017 au passage à niveau de Millas, l'association de victimes À la mémoire de nos anges organise une "color run" au profit de l'association. Le rendez-vous est donné à partir de 9 heures au lac de Saint-Féliu-d'Avall "pour le départ de la course enfant, qui peut tout à fait se faire en marchant", précise Fabien Bourgeonnier, le président de l'association et père de Loïc, décédé dans l'accident.

Les adultes démarrent, eux, à 10h30pour une course de cinq kilomètres autour du lac. Un food truck sera installé pour le déjeuner. "Le but est de faire connaitre l'association et de remercier les gens du village, ajoute Fabien Bourgeonnier. Depuis cinq ans, ils nous suivent. Nous sommes très soutenus. Et comme la période est lourde, ce mois-ci à cause du procès, la course servira aussi à décompresser."

Pour participer

Dix euros par personne

Inscription par téléphone au 06.42.81.48.34 ou sur place