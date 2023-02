Accident de Pierre Palmade : pourquoi une enquête pour homicide involontaire est-elle ouverte ?

Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour "homicide involontaire" dans l'affaire de l'accident de la route de Pierre Palmade vendredi , au cours duquel une femme enceinte a perdu son enfant, posant la question du statut du fœtus en droit pénal. Que dit le droit dans ce cas ?

La jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur ce sujet au début des années 2000. Elle est claire : en droit pénal, le fœtus n'existe pas. Sa mort ne peut donc être reprochée à quiconque. "La jurisprudence est constante et considère que dès lors que l'enfant n'est pas né, il ne peut y avoir d'infraction homicide, car il n'y a pas de personne humaine", explique à l'AFP la professeure de droit à l'Institut national universitaire d'Albi Sophie Paricard. "Il fait partie du corps de la femme, il n'a pas d'existence autonome". Pour être considéré comme une personne humaine, "il faut être né, vivant et viable", précise-t-elle.

Dans le cadre de l'affaire Pierre Palmade, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Comment cela se fait-il ? "L'enquête devra démontrer si l'enfant est né vivant puis est décédé, ou s'il était mort avant l'accouchement", a précisé le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès. "Il faut déterminer s'il a vécu, même quelques secondes". La femme était enceinte de six mois et demi, a-t-il précisé.

Rouvrir le débat ?

"Cela peut aussi être une manière de réinterroger cette jurisprudence, qui a désormais 20 ans, car on sait qu'elle a été critiquée par certains à l'époque", avance Sophie Paricard. "À partir de quand est-on vraiment vivant ? La frontière est parfois délicate, et cela peut être intéressant de réinterroger régulièrement la Cour de cassation", dit-elle. Ce sujet, qui suppose de se prononcer sur le début de la vie, réactive généralement le débat autour de l'IVG, ajoute-t-elle.

"C'est un problème dont le Conseil consultatif national d'éthique peut se saisir mais ne précipitons pas le débat dans une situation passionnée suite à ce drame", a réagi le ministre de la Santé François Braun, sur franceinfo ce mardi matin.

En 2014, le tribunal correctionnel de Tarbes s'était démarqué de la jurisprudence en condamnant un automobiliste pour homicide involontaire sur un fœtus dont il avait renversé la mère enceinte de six mois et demi. S'appuyant sur les expertises médicales, le ministère public avait considéré que le fœtus était "viable" et qu'il n'était "mort que du fait de l'accident", à cause "du choc du fœtus contre la paroi utérine". La décision avait finalement été infirmée en appel.

Le fœtus bénéficie toutefois de droits civils, comme le droit de voir sa filiation établie par la reconnaissance par ses parents, de recevoir un prénom et un nom.