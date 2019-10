Accident industriel : tous les foyers de Gonfreville l'Orcher équipés d'un boîtier d'alerte

Gonfreville-l'Orcher, France

Plus de deux semaines après l'incendie du site Seveso Lubrizol de Rouen, des questions sur l'alerte à la population notamment restent sans réponse. Près du Havre, la commune de Gonfreville l'Orcher a mis en place un système unique en France d'alerte à la population. La commune compte neuf sites Seveso seuil haut sur son sol et les habitants peuvent être impactés en tout par seize sites Seveso de la zone industrielle. Alors pour prévenir en cas d'accident majeur mais aussi en cas de pollution ou de tempête, la mairie a mis en place il y a 10 ans déjà unealert box.

3 600 foyers équipés

Entre la zone industrielle et la maison de Nathalie, une autoroute et le canal de Tancarville, difficile de faire plus prêt. Mais cette assistante maternelle est sereine.

J'ai toujours habité Gonfreville donc je sais qu'il y a des usines à côté de mon habitat, je n'ai pas peur"

Comme tous les habitants dans ce périmètre, Nathalie dispose d'une pièce de confinement où se replier en cas d'alerte. Des packs d'eau, une radio, un téléphone et des jeux pour les enfants qu'elles gardent.

Quelques rues plus haut, Marie-Noëlle et son mari vivent en face de la raffinerie de Normandie.

ça fait 39 ans, je n'ai aucune crainte"

Depuis le salon, la vue sur les torchères de chez Total, à 750 m donc de la plus grande raffinerie de France. Si Marie-Noëlle ne craint pas ces usines en face de chez elle, c'est d'abord parce que son mari est un retraité de Total. Il connaît le fonctionnement de l'usine et puis surtout tout deux se considèrent parfaitement informer. Eux aussi, ont une pièce de confinement et comme tous les foyers du périmètre, leur fenêtres et portes vont être changés pour résister en cas d'explosion notamment.

La plus grande raffinerie de France est à 750 m du jardin de Marie-Noëlle et son mari © Radio France - Amélie Bonté

Dans la cuisine sur le frigo un petit document résumant les consignes de sécurité : à quoi correspondent les sirènes... écoutez France Bleu en cas d'alerte, se confiner...

Sur le frigo de Marie-Noëlle et son mari, les consignes de sécurité restent affichées en permanence © Radio France - Amélie Bonté

Dans le salon, on trouve près du téléphone, l'alert box. Elle est testée, comme les sirènes tous les premiers mecredis du mois.

C'est impeccable comme système, pratique, pas gênant. Même en cas de pic de pollution on est prévenus"

Un dispositif unique en France

L'avantage de ce boîtier c'est donc aussi qu'il indique le type risque. Les 3 600 foyers de la commune en sont équipés depuis une dizaine d'années. Il a d'abord fallu leur installer la fibre optique et en cas de souci avec internet le boîtier bascule sur des ondes radio. Tout ça a donc coûté cher à la municipalité mais c'est nécessaire selon Christian Chicot, le directeur du Pôle population de la mairie.

Comme la ville est impacté par 16 sites Seveso il fallait un moyen d'alerter plus vite que le téléphone"

Avec le système d'appel téléphonique en masse, la mairie arrive a contacté en vingt minutes 80% des 3 600 foyers. Avec l'alert box, c'est fait en deux minutes.

On arrive à toucher les foyers en 2 minutes au lieu de 20!"

Autre avantage du boîtier, connaître le nombre de personnes par foyer. Ce qui permet ensuite aux autorités de prendre les mesures adéquates soit de confinement soit d'évacuation.

Aujourd'hui cette alert box première génération est vieillissante... le maire de Gonfreville l'Orcher insiste auprès de la communauté urbaine du Havre pour qu'elle développe une box seconde génération et que toutes les communes autour de la zone industrialo-portuaire, potentiellement impactées par les sites dangereux en soit équipées.