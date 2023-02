Accident mortel à Bihorel : le rond-point du Chapitre va être rénové

Le 12 octobre 2022, une petite fille de cinq ans décédait sur le rond-point du Chapitre , à Bihorel. Percutée par un camion qui arrivait de Rouen et sortait à Bihorel, alors que la maman était au guidon d'un vélo-cargo. Elle traversait ce rond-point sur le passage piéton, qui est aussi la piste cyclable, qui vient couper la route aux véhicules juste après la sortie de la Nationale 28.

ⓘ Publicité

Cet endroit fréquenté est accidentogène, il faut le sécuriser, selon la Métropole de Rouen et les associations de cyclistes locales. Des travaux vont commencer à la mi-avril et doivent durer quinze jours, pour le gros du travail. La sortie de la N28 restera d'ailleurs fermée pendant ce laps de temps.

Voitures et vélos devront arriver plus lentement

Les véhicules devront arriver à 30 km/h sur le rond-point. Pour ce faire, des bandes rugueuses vont être installées, la voie réduite en largeur grâce à une bordure, et des panneaux lumineux installés. Pour les vélos, ils devront aussi arriver plus lentement, la piste cyclable va être avancée d'une dizaine de mètres pour la désolidariser du passage piéton et forcer les vélos à un virage pour ralentir. Cette piste avancée doit aussi faire ralentir les véhicules plus en amont du rond-point, et créer deux "cédez le passage" à la suite.

Ces travaux dureront donc quinze jours, nécessiteront de fermer la bretelle de sortie et d'empiéter un peu sur l'espace vert près de la sortie du rond-point.