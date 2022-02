Accident mortel de chasse : "Ça pourrait facilement arriver chez nous", selon Mayenne Nature Environnement

Une enquête est en cours dans le Cantal, après la mort d'une randonneuse samedi lors d'une battue aux sangliers. La jeune femme de 25 ans a été touchée par la balle perdue d'une chasseuse. Ce nouvel accident mortel replace la chasse au cœur de la campagne électorale. Plusieurs partis appellent par exemple à interdire cette pratique le week-end ou pendant les vacances scolaires. C'est le cas du parti socialiste ou de la France Insoumise par exemple. Dans notre département, Mayenne Nature Environnement préconise une interdiction tous les dimanches. Pour la fédération des chasseurs de la Mayenne, cette solution ne serait pas efficace dans notre département car la plupart des forêts sont des domaines privés où les randonneurs ne peuvent pas se rendre.

Le siège de la Fédération des chasseurs de la Mayenne est situé à Montflours, près de Laval. © Radio France - Maïwenn Bordron

Cohabiter dans la nature

De nombreuses associations de défense de l'environnement préconisent une interdiction de chasser au moins une fois par semaine : "Nous demandons à ce qu'il y ait une période bien identifiée sans chasse", affirme Benoît Duchenne, un des responsables de Mayenne Nature Environnement, spécialiste des questions de chasse. "Il faut que l'on puisse partager un accès à la nature, le dimanche en hiver ou en automne, il n'est pas possible que l'on ne puisse pas se promener dans tous les chemins de la Mayenne, il faut réfléchir à ce partage", insiste-t-il.

Selon lui, un accident pourrait, un jour, arriver en Mayenne. "On a des battues très régulières dans le bois de L'Huisserie. Il y a un vrai danger, car les panneaux sont très petits pour annoncer le jour de la chasse. On a des promeneurs qui sont dans le bois de l'Huisserie les jours de battues : c'est vraiment extrêmement dangereux, on pourrait avoir un accident très facilement chez nous aussi en Mayenne", pointe du doigt Benoît Duchenne. L'association réclame donc une interdiction de chasser tous les dimanches.

Est-ce que cette solution permettrait de mieux assurer la sécurité des randonneurs ? Pour Stéphane Petit, le directeur de la Fédération des chasseurs de la Mayenne, cette interdiction n'a pas de sens en Mayenne : "On est dans un département où on a essentiellement des propriétés privées. Donc, pour ce qui est de la forêt, par exemple, 99% de la forêt mayennaise est privée et les gens n'ont pas à se promener dans une forêt s'ils n'ont pas l'autorisation du propriétaire. Donc, le fait d'arrêter la chasse ce jour-là, ça ne changera rien du tout", met-il en avant. Le directeur de la Fédération des chasseurs de la Mayenne souligne également la nécessité de pouvoir chasser tous les jours de la semaine. "Il faut savoir qu'on a des espèces à réguler, comme le sanglier, et ça se fait pour les deux tiers le week-end. Donc pour nous, ça pourrait être un véritable problème", affirme Stéphane Petit.

Il faut avoir beaucoup plus de panneaux et de personnes autour de ces périmètres de battues. Ça suppose des moyens supplémentaires pour augmenter la sécurité lors des battues.

Benoît Duchenne, un des responsables de Mayenne Nature Environnement

De son côté, Benoît Duchenne de Mayenne Nature Environnement reconnaît également que des précautions sont à prendre des deux côtés, de la part des chasseurs mais aussi des randonneurs. "Si on voit un panneau qui annonce une battue, il faut absolument ne pas aller dans le périmètre de la battue à condition qu'il soit bien indiqué", insiste-t-il. La sécurité est d'ores et déjà assurée, selon la Fédération des chasseurs de la Mayenne. "Pour ce qui est de l'information des battues, vous avez le signalement physique par l'obligation de porter des gilets fluorescents. Mais il y a aussi l'obligation d'apposer des panneaux sur les voies publiques indiquant qu'il y a une chasse en cours, notamment une battue en cours", souligne Stéphane Petit.