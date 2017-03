Accident nucléaire : les services de l'Etat se testent dans un exercice grandeur nature à Flamanville

La centrale nucléaire de Flamanville théâtre ce mardi d'un exercice nationale de sécurité civile. L'occasion de tester l'efficacité des moyens d'alerte et de mise à l'abri de la population ainsi que la capacité des secours à prendre en charge d'éventuelles victimes d'un accident nucléaire.

Le dernier exercice du genre, à Flamanville, date de 2012. Et comme à l'époque, pour être constructif, le scénario de l'exercice de ce mardi restera secret jusqu'à son déclenchement dans la matinée. Pour autant, la population a été informé ces derniers jours, notamment par une réunion publique tenue sur la commune des Pieux. Ce que l'on sait, c'est que cet exercice national mobilisera de très nombreux moyens. Il a en fait vocation à vérifier la pertinence du Plan particulier d'intervention de la préfecture (PPI), et du Plan d'urgence interne (PUI) mis au point par EDF dans l'enceinte du site : 2 plans qui doivent permettre d'alerter, de protéger, de secourir les populations, et d'éviter tout propagation d'une possible pollution.

Des écoliers confinés

Quelques certitudes : les sirènes d'alerte de Flamanville seront déclenchées au début de l'exercice. Les observateurs seront d'ailleurs attentifs à la puissance du signal. En 2012, l'unique sirène de l'époque avait été jugée insuffisamment efficace. Quelques établissements scolaires joueront le jeu du confinement des élèves à la demande des autorités. Ce sera le cas à l'école Jules Ferry de Flamanville. Les gendarmes se positionneront au bord des routes dans un rayon d'une 10e de kilomètres autour de la centrale, pour simuler une restriction de la circulation. Et puis bien sûr, les autorités s'attendent à devoir prendre en charge de faux blessés, peut-être contaminés.

France Bleu Cotentin pour rester informer de l'évolution de l'exercice

Par ailleurs, les 17 000 habitants situés dans le périmètre de sécurité pourraient recevoir sur leur téléphone fixe un message automatique d'alerte. Et puis vous serez informés en écoutant votre radio : France Bleu Cotentin qui diffusera les messages de la préfecture tout au long de l'exercice. Au total ce sont plusieurs centaines de professionnels qui seront mobilisés toute la journée (autour de 300 rien que pour EDF). Le tout sous le contrôle d'observateurs et de l'autorité de sûreté nucléaire.