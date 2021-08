Accidenté de la route en Dordogne, il témoigne : "Ma première question, savoir si j'avais blessé quelqu'un"

Il arrive sur son fauteuil roulant électrique, la main droite sur le joystick, la main gauche encore bandée. Il a une casquette, l'air presque encore juvénile. Mais Théo a les jambes maigres, d'un mois passé sur un lit d'hôpital. Des longues cicatrices sur les bras. Le 14 juin, le jeune électricien de 21 ans est parti de chez lui à Neuvic pour aller travailler, sur la départementale 6089, cette route qu'il prend presque tous les jours. Sa voiture s'est déportée, elle a heurté de plein fouet la voiture en face. C'est ce qu'on lui a raconté.

169 blessés et 23 morts en Dordogne depuis le début d'année

La perte de contrôle de sa voiture, le choc, l'hélicoptère du SAMU qui l'a transporté à Bordeaux entre la vie et la mort, tout ça, il n'en a aucun souvenir. "Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital Pellegrin, à Bordeaux. La première question que j'ai posé, c'est est-ce que j'ai blessé quelqu'un ? On m'a répondu que non", raconte le jeune homme. "Ils m'ont expliqué où j'étais, mon état. Tu vois qu'il y a plein de tuyaux qui t'aident à respirer, tu ne comprends pas tout ce qu'il se passe, parce que tu es un peu perdu après cinq jours de coma. Ca fait un choc".

Théo fait partie des 169 blessés sur la route depuis le début de l'année en Dordogne. Il y a aussi eu 23 morts, le dernier en date samedi à Minzac. Rien que sur le mois d'août, sept personnes sont mortes sur les routes du département. Un chiffre "inquiétant", alerte le préfet, qui remarque que "malgré les appels à la vigilance, malgré les contrôles routiers, malgré les opérations de prévention, les routes de la Dordogne continuent de tuer". Il appelle à une "prise de conscience collective" et à un "changement des comportements".

"Je me demandais si je pourrais reprendre une vie normale"

Théo n'était pas un adepte de la vitesse. Il respectait les limites, et ce jour-là, il n'avait pas bu, ni fumé, ni même mal dormi. Il ne s'explique pas son accident. Peut-être qu'il a perdu conscience au volant. Pour lui, le plus dur, ça n'a pas été les neuf fractures, le foie, la rate abîmés. Ca a été les longues semaines à se demander s'il pourrait un jour remarcher : "Je me demandais si je pourrais reprendre une vie normale après ça, je m'inquiétais aussi pour mes parents, qui ont très mal vécu ça également".

Aujourd'hui, il fait encore plusieurs heures de rééducation par jour au centre de La Lande, près de Saint-Astier, qui accueille beaucoup d'accidentés de la route. Les patients peuvent s'y rencontrer et échanger leur expérience. Entre le mois passé à l'hôpital, et la rééducation, il espère pouvoir marcher de nouveau et reprendre une vie normale à la fin de l'année, six mois après son accident. C'est long, six mois, quand on a 21 ans : "A mon âge, on pense qu'on est très forts, qu'on est incassables. Finalement, on est comme tout le monde".