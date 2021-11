Accidents de chasse : les randonneurs auvergnats pas toujours rassurés

Il y a du monde ce dimanche 7 novembre matin au parking du Puy de la Vache dans le Puy-de-Dôme, des randonneurs, des VTTistes et même des cavaliers de sortie pour une promenade dominicale mais tous ne sont pas rassurés alors que plusieurs accidents de chasse ont marqué l'actualité ces dernières semaines.

"J'ai déjà eu peur oui, raconte Véronique, bâtons à la main et qui entame une balade de 15 kilomètres, j'ai entendu un coup de feu tiré juste à côté de moi, je ne me suis pas senti en sécurité." En pleine période de chasse, elle prend donc ses précautions, "je n'emprunte que les grands sentiers et je porte des habits flashy," explique-t-elle son K-Way rose bonbon sur le dos.

La forêt se partage entre chasseurs et promeneurs, mais aussi avec les cyclistes et même des cavaliers. © Radio France - Théophile Vareille

Peur pour son chien

De nombreux promeneurs disent aussi avoir peur pour leur chien : "Oui surtout pour lui, confirme Chloé, venue promener Largo, son golden retriever, j'ai peur qu'on lui tire dessus sans faire exprès, ou que des chiens de chasse s'en prennent à lui, parfois près de chez moi j'entends des coups de feu à quelques centaines de mètres, je ne suis pas sereine."

Reportage sur le parking du Puy de la Vache, dans le Puy-de-Dôme. Copier

La plupart des randonneurs croisés croient pourtant à une cohabitation avec les chasseurs : "Il faut se partager la forêt, argumente Evelyne, ses grosses chaussure de randonnée aux pieds, ce serait bien d'être informé des battues en avance, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de le savoir, ce serait peut-être une solution."