Accidents de la route : ""Il faut que les isérois se reprennent" - Lionel Beffre, préfet de l'Isère

Grenoble, France

Depuis le début de l'année 19 personnes sont mortes sur les routes de l'Isère depuis le début de cette année. C'est plus du double de l'an dernier à la même date (8 morts). Le nombre d'accidents (110) est également en forte hausse (+16%), ainsi que le nombre de blessés (128 soit + 44%). Des drames qui sont parfois liés a des circonstances exceptionnelles - comme lorsque début mars une branche d'arbre arrachée par le vent a écrasé une voiture à Chantesse, près de Tullins, tuant une mère et ses deux filles - mais plus souvent à des négligences.

Une recrudescence face à laquelle Lionel Beffre, le Préfet de l'Isère invité ce vendredi de France Bleu Isère, pousse un coup de gueule. "Pour trois accidents mortels c'est la conduite sours l'emprise d'alcool ou de stupéfiant. Pour cinq accidents mortels ce sont des inattentions, des manques d'anticipation, des refus de priorité [...] Et moi je dis ça suffit! Il faut que les isérois et tous ceux qui circulent sur nos routes se reprennent. On a aujourd'hui une situation qui est catastrophique parce que les gens se relâchent complètement quand ils conduisent".

Présence accrue des véhicules banalisés sur le terrain

Le représentant de l'Etat qui annonce aussi des mesures de sévérité accrues. "J'ai demandé, dit Lionel Beffre, à la fois aux sous-préfets et aux forces de l'ordre de _multiplier les contrôles_. J'ai demandé aux forces de police et de gendarmerie de multiplier la présence des véhicules banalisés avec des radars". Les motos banalisées en ville doivent servir à lutter contre l'usage du téléphone au volant et les voitures banalisées de gendarmerie en zone rurale à "compenser le fait qu'effectivement un certain nombre de radars fixes ne sont plus opérationnels".

Question radars en Isère notez aussi qu'un appareil "de chantier", mobile, est mis en service le long de la zone de travaux de l'A480 dans la Métropole grenobloise, pour faire respecter le 70km/h.