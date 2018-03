Nancy, France

Le nombre de morts sur les routes françaises a augmenté en février : 217 personnes tuées soit 12 de plus qu'en février 2017. Pour faire baisser les statistiques, deux futurs enseignants de la conduite et de la sécurité routière organisent une opération sensibilisation au centre commercial Saint-Sebastien. Jusqu'à samedi, des animations sont mises en place comme des lunettes de simulation d'alcoolémie ou une initiation aux premiers soins.

La vitesse, première cause d'accidents mortels

La vitesse est la première cause d'accidents mortels selon les chiffres de la sécurité routière de 2016. Un accident mortel sur trois est du à une vitesse excessive ou inadaptée. "Au début on a peur mais une fois qu'on est à l'aise au volant on augmente les vitesses sans se rendre compte" témoigne Nickie, jeune conductrice. "On double les risques de mourir dans un accident à 50km/h par rapport à un accident survenu à 30km/h" explique Antoine Peignart un des organisateurs.

A 60 dans des zones limitées à 30km/h

La police municipale tient un stand pour sensibiliser aux accidents incluant des piétons. "Au niveau des zones 20 ou 30km/h à Nancy où il y a des sorties d'école, les gens ne respectent pas toujours la limitation de vitesse, déplore Rachel, officier de police municipale. On le voit en contrôle parfois les gens sont à 60km/h alors que c'est limité à 30km/h parfois en centre-ville. Dans les zones 50, certaines personnes atteignent 90km/h !"

"Rouler à 90km/h n'est pas naturel"

"Je suis pour l'abaissement de 90 à 80km/h, estime Quentin Parisot, organisateur. L'être humain n'est pas fait pour rouler en voiture, on est censés marcher à 7km/h maximum, donc 90km/h ce n'est pas naturel. _Entre gagner deux minutes ou perdre une vie, j'ai choisi facilement"._La limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires voulue par le gouvernement sera mise en oeuvre à partir du 1er juillet 2018.