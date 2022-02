Accidents de trottinettes à Marseille : quatre opérations par semaine à l'hôpital de la Timone

Elles font partie de notre paysage depuis maintenant près de trois ans : les trotttinettes électriques envahissent les rues et les trottoirs. Près de deux millions de personnes les utilisent régulièrement, qu'ils en soient propriétaires ou qu'ils les louent en libre-service selon la Fédération des professionnels de la micromobilité.

Un moyen de locomotion, rapide, écologique, mais dangereux

Les avantages de la trottinette électriques sont largement mis en avant par ses usagers : un déplacement rapide, pratique (on peut la transporter dans un bus ou dans un train), économique au quotidien et écologique. Seulement voilà... la trottinette est aussi dangereuse. Un constant : en 2021, 22 personnes sont mortes en France dans un accident de trottinette (contre 10 en 2019 et 7 en 2020, année de confinement).

Il est certain qu'on constate parfois des situations ahurissantes, comme cette utilisatrice de trottinette filmée sur la L2 à Marseille :

Sur la Canebière, les trottinettes fusent dans tout les sens mais beaucoup n'y voit pas de danger comme Amine, 38 ans . Il vient travailler des quartiers Nord tout les jours en trottinette : "Si on s'engage sur l'autoroute, c'est sûr, on a une chance sur deux de finir à l'hôpital Nord, mais sinon non. Je ne fais pas le fou avec !"

Adepte lui aussi de ces deux roues électriques, Yacine, étudiant en pharmacie, admet qu'il se met parfois en danger : "Je n'ai pas eu d'accident mais c'est très dangereux ici à Marseille. Il faut faire très attention, les automobilistes ne font pas attention, on n'a pas de piste cyclable, on est négligé."

Aucun décès n'est à déplorer dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est sur d'autres chiffres que les spécialistes s'attardent : tout d'abord celui de l'acidentalité avec 32 accidents dans le département en 2021 (+88,2% en deux ans). Et surtout, le nombre de traumatismes. L'an dernier, au moins 6000 victimes de fractures sont recensées en France, à Paris, Lyon et Marseille.

"On constate des lésions du poignet et du coude, ainsi que des chevilles, du tibia et du genou"-Dr Damien Lami, chirurgien orthopédiste à l'hôpital de la Timone à Marseille

Le Dr Damien Lami est chirurgien orthopédiste à l'hôpital de la Timone. Il opère jusqu'à quatre personnes par semaine suite à un accident de trottinette. "On constate des lésions du poignet et du coude, ainsi que des chevilles, du tibia et du genou". Le médecin le reconnaît : ce ne sont pas des blessures mortelles, mais "elles occasionnent des temps d'arrêt et de récupération qui sont longs et qui peuvent laisser un certain nombre de séquelles".

Les raisons des accidents sont assez variables, mais deux d'entre-elles reviennent régulièrement selon le Dr Lami : "la perte de contrôle à cause du pilotage ou de la voirie, par exemple les voies de tramway, mais aussi les percussions avec d'autres véhicules comme les voitures, vélos et les autres trottinettes". Attention aux idées reçues, les jeunes ne sont pas les premiers touchés, "plutôt les 30-50 ans", qui peuvent être pressés pour aller au travail, explique le Dr Lami, et qui sont peu protégés car "casque, genouillères, coudières, protège-poignets... il est rare quand vous allez travailler que vous mettiez tout cela au dessus du costume !".