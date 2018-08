Jump et Emmy, les deux chiens guide d'aveugle de Brigitte et Fabien.

Éguilles, France

" On m'a traitée comme un déchet de la société."

La voix de Brigitte tremble quand elle évoque les événements survenus la veille. Mardi, alors qu'elle se rendait au restaurant asiatique Be Wok à Eguilles, le personnel l'a sommée de sortir, "gêné" par la présence de son guide d'aveugle. Malgré ses nombreux rappels à la loi et la présentation de la carte d'identité de son chien Jump, elle doit rebrousser chemin. "C'est comme si on demandait à une personne en fauteuil de manger debout, il peut pas. Pour moi c'est pareil : Jump, c'est mes yeux."

" Nous avons la loi de notre côté "

Contactée par France Bleu Provence, le personnel du Be Wok se défend : en tant que buffet à volonté en self service, l'établissement répondrait à des règles d'hygiène très sévères. " Les poils des chiens peuvent s'envoler dans les plats. Un chien ça ne fait pas propre, c'est une mauvaise image. Nous acceptons tout le monde, mais les chiens resteront interdits. "

Une explication qui ne convient pas du tout à Fabien, le compagnon de Brigitte, lui aussi déficient visuel. " Qui sont-ils pour nous recaler ? On est handicapés. Jump n'est pas un chien de compagnie, il est éduqué pour nous aider. Nous sommes dans notre droit, et on va porter plainte." En effet, depuis 2005, une loi autorise l'entrée de chiens guide d'aveugle et de chiens d'assistance dans les lieux ouverts au public, y compris les enseignes alimentaires.