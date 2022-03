Accords d'Evian : "On n'avait pas le sentiment à cette époque-là que c'était une date importante" (B. Stora)

Il y a 60 ans jour pour jour, les accords d'Evian mettent fin à la guerre d'Algérie et à des années de conflit. A Grenoble notamment, des manifestations de rappelés du contingent avaient éclaté. Une mémoire abrasive encore aujourd'hui. Même si, à l'époque, "on n'avait pas le sentiment que c'était une date importante", estime l'historien Benjamin Stora sur France Bleu Isère. Il est l'auteur d'un rapport sur "les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie" et il publie ce mois-ci "France-Algérie : les passions douloureuses", chez Albin Michel.

France Bleu Isère : Que représentent à l'époque les accords d'Evian ? Ils marquent la fin d'une colonie française vieille de plus de 130 ans...?

Benjamin Stora : Les accords d'Evian ont été effectivement signés le 18 mars, à l'issue de très très longues négociations qui avaient démarré presque deux ans plus tôt à Melun et aux Rousses. Ça été très difficile et très long. Et ces accords d'Evian, c'est le moment où a été décidé le cessez-le-feu en Algérie. C'est cela qui est fondamentalement la marque de ces accords d'Evian.

C'est la fin d'années de violences, qu'on a mis du temps à qualifier de guerre, pourquoi ?

Ce n'est pas tout à fait la fin de la violence, c'est simplement un cessez-le-feu qui est annoncé et qui est naturellement très bien accueilli par les soldats des appelés du contingent, qui étaient très nombreux en Algérie. Il y avait presque 400.000 hommes qui étaient stationnés sur le territoire algérien et donc pour les familles de ces soldats - des pères, des fiancés, des oncles, etc. - c'est bien sûr un très grand soulagement. Mais cela ne veux pas dire pour autant que la guerre d'Algérie était terminée. Elle s'est poursuivie, on le sait, notamment par le refus de ces accords d'Evian par un certain nombre de populations. Mais c'était un cessez-le-feu.

Vous écrivez d'ailleurs dans Jeune Afrique, "tout le monde est resté sur ses gardes après ces accords d'Evian". Il y a eu encore des combats par la suite ?

Oui, tout le monde est resté sur ses gardes parce que vous savez, la guerre avait été très longue, presque sept ans, c'était inévitable. Beaucoup de sang avait été versé. Il y avait beaucoup de ressentiment ou de méfiance. C'est très difficile de sortir d'une guerre. On peut rentrer facilement mais en sortir, c'est une autre affaire. La méfiance s'était installée dans tous les camps. Et trouver véritablement le compromis politique après le compromis militaire n'était pas du tout évident.

Les partisans de l'Algérie française ont rejeté les accords d'Evian, avec des exactions sur le terrain, notamment de l'OAS. Les Algériens ont aussi été très méfiants, puisque les exactions à leur égard ont continué après les accords d'Evian. Ce qui fait qu'on n'avait pas le sentiment à cette époque-là que c'était une date très importante. Encore une fois, cette date, elle était importante surtout pour les soldats, pour les appelés du contingent.

Pourquoi l'indépendance de l'Algérie s'est-elle négociée dans notre région, à Evian ? Pour sa proximité avec la Suisse, un territoire considéré comme "neutre" ?

Tout à fait. Le but était d'essayer de trouver un endroit le plus neutre possible, un entre-deux, qui permettait de ne pas s'installer dans une visibilité politique trop importante, notamment pour la délégation algérienne qui était très méfiante. Il fallait montrer que cette négociation se situait encore dans une sorte d'indécision à travers une zone-tampon, une zone-frontière.

Vous avez parlé tout à l'heure de la réaction du contingent à ces accords d'Evian. A Grenoble, il y a eu de nombreuses manifestations contre la mobilisation du contingent en Algérie. A quel point ces mobilisations ont-elles été soutenues dans la population ?

Il y a eu plusieurs manifestations, en particulier celles des rappelés dont on ne parle pas souvent : des gens qui avaient déjà fait leur service militaire et qui ont été rappelés en Algérie. Ils avaient manifesté leur refus à l'époque, puisque beaucoup étaient déjà mariés avec des enfants, etc. Donc c'était très difficile.

Il y a eu dans un premier temps, incontestablement, un soutien de la population à ces mouvements. Mais petit à petit, ces mouvement se sont essoufflés, ont diminué en intensité, et finalement il y a eu au fil des années un consensus qui s'est installé, il y avait de moins en moins d'opposition. Et il a fallu une décision politique, au plus haut niveau de l'Etat pour qu'effectivement, on puisse essayer d'en finir avec cette situation de guerre.