Accouchements impossibles à Chinon : les futures mamans réorientées vers Saumur ou l'agglomération de Tours

Pour Mélissa, le terme de sa deuxième fille est dans un mois. Le 16 juin précisément. "Ça laisse encore un peu de marge." Mais la jeune femme de 22 ans se serait bien passée de ce coup de fil de la maternité de Chinon mardi dernier, lui annonçant la suspension temporaire des accouchements. Seules les consultations restent possibles. "Je ne sais pas si c'est lié mais la nuit qui a suivi l'appel téléphonique, j'ai ressenti les premières contractions", explique cette habitante de Beaumont-en-Véron.

Deux solutions sont proposées à Mélissa. Soit son dossier est transféré à l'hôpital Bretonneau de Tours, soit à Saumur. "Le problème, c'est que comme Saumur est dans un autre département, on me demande une participation financière de l'ordre de 100 euros. Donc je préfère accoucher à Bretonneau, car c'est gratuit. Et ce sera plus simple après de revenir à la maternité de Chinon". Car le service post-natal reste ouvert.

Pour celle qui est déjà maman d'une petite Léyna, âgée de 2 ans et demi, la perspective d'un accouchement à 45 kilomètres de son domicile - alors qu'elle habite à 15 minutes en voiture de l'hôpital de Chinon - est devenu une source de stress. "Avant, je n'étais pas spécialement stressée mais là je le suis. J'en aurai pour trois quarts d'heure de route et il peut se passer n'importe quoi en trois quarts d'heure. J'ai peur d'accoucher dans la voiture, peur de ne pas réussir à bien supporter la douleur pendant le trajet. Je ne sais pas si peux appeler les pompiers pour qu'ils m'emmènent, c'est le flou total. Avant, j'étais pressée d'accoucher, je faisais du ballon et de la piscine pour accélérer le travail mais depuis l'appel téléphonique, j'ai mis le ola." Et elle fait passer le message à bébé. "Je lui parle pour lui dire d'attendre un peu avant de sortir, en espérant que la maternité de Chinon rouvre à temps."

L'accouchement de Célenna, lui, se fera ailleurs qu'à Chinon. C'est une certitude. Car sa grossesse arrive à terme le 28 mai. Et la direction n'envisageait pas une réouverture avant le 30 mai, au moins. "C'est un peu déroutant ce chamboulement, surtout en fin de grossesse", dit-elle. Comme beaucoup de futures mamans, elle avait détaillé un projet de naissance, qui tombe à l'eau. "À Chinon, ce qui me plaisait, c'était le fait d'être dans une petite structure, les sages-femmes sont à l'écoute, elles proposent des soins spécifiques que l'on n'a pas dans toutes les maternités comme le bain magique par exemple. Je suis déçue d'avoir été suivie tous les mois pour qu'à 10 jours de mon terme on m'annonce que l'on repart sur autre chose."