Accrobranche, sports, parkings : l'Île Lacroix doit changer de visage

L'Île Lacroix, posée entre les deux rives de Rouen, va-t-elle changer de visage très rapidement ? La mairie de Rouen le souhaite, et cela se voit au bout de sa pointe sud depuis maintenant quelques semaines, avec ce parcours d'accrobranche, ou plutôt ces parcours, sept au total, qui sont en train d'être installés dans les arbres. "On ne ferme pas le bout de l'île, nous installons nos parcours dans les arbres, tout en laissant libre le lieu pour les promeneurs, ou ceux qui veulent jouer au football ou au volley", assure Joris Colire, cofondateur d'Acrocamp, qui installe le parc.

En tout donc, sept parcours, dont des passages à vingt mètres de haut, un saut dans le vide, qui sont en train d'être installés, vissés, accrochés dans les arbres de l'Île Lacroix. Une étape dans la "réhabilitation" du lieu, qui donne parfois l'impression d'être sous-exploité : "Cet endroit est magnifique, entre les deux rives, au cœur de Rouen, dans la verdure, c'est génial, s'enthousiasme Joris Colire. On veut amener la nature dans la ville avec notre projet et je pense que c'est ce que souhaite la mairie aussi".

Il reste du travail, des lieux à réaménager, du matériel entreposé à ranger, mais le projet enthousiasme Sarah Vauzelle, adjointe au maire de Rouen en charge des sports : "C'est vrai que ce bout de l'île, avec le pont ferroviaire, amène parfois des rôdeurs, on a aussi eu des gens du voyage qui ont fait pas mal de dégâts. Peut-être que se réapproprier le lieu, amener plus d'animation peut aussi changer la perception de l'endroit par les rouennais. L'endroit est splendide et on veut le mettre encore plus en valeur", insiste-t-elle.

Une réhabilitation très sportive : "L'accrobranches, cela colle avec notre volonté du sport pour tous. Mais il y a aussi le projet qui concerne l'ancienne piscine Océade, fermée depuis trente ans, avec un centre multisports urbains, qui pourrait ouvrir en 2027." Cela couplé aux travaux de jardins partagés, mais aussi sur la voirie, avec la création de pistes cyclables mieux protégées mais aussi d'une réhabilitation de parkings, doit changer le visage du lieu.