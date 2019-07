Accueil d'un rassemblement de gens du voyage dans le Loiret : Jean-Pierre Sueur dénonce "l'incurie de l'Etat"

Orléans, France

D'emblée, Jean-Pierre Sueur prévient : "ma réaction n'est pas dirigée contre les « gens du voyage », qui doivent pouvoir faire leur pèlerinage et vivre leur religion dans de bonnes conditions". Mais c'est à l'Etat qu'en veut le sénateur socialiste du Loiret. En mai 2019, Jean-Pierre Sueur et d'autres parlementaires et élus du Giennois avaient en effet obtenu à l'issue d'un rendez-vous à Matignon l'assurance que le rassemblement évangélique "Vie et Lumière" du mois d'août se ferait ailleurs qu'à Nevoy.

Le terrain dans la Marne est finalement "impraticable"

Motif : la commune loirétaine de 1200 habitants a déjà accueilli des milliers de caravanes lors d'un précédent rassemblement, à la Pentecôte (début juin 2019) : "aucune ville et qu’aucune agglomération de France ne font plus que Nevoy et le Giennois !" explique Jean-Pierre Sueur, à destination des "donneurs de leçons qui diraient qu'on est contre les gens du voyage". L'Etat s'était engagé, selon le parlementaire, à mettre à disposition un terrain militaire désaffecté dans la Marne pour le rassemblement Vie et lumière de l'été. Mais on a appris la semaine dernière que ce terrain est "impraticable" et ne peut accueillir de caravanes.

Le deuxième rassemblement évangélique aura donc lieu à Nevoy

Jean-Pierre Sueur, qui a téléphoné au préfet de la Marne pour se faire confirmer cette information, explique avoir alors multiplié les appels à Matignon et dans les ministères concernés jusqu'à vendredi après-midi pour "trouver une solution". En vain. Le deuxième rassemblement évangélique (7 à 10 000 caravanes attendues) aura donc lieu à Nevoy du 18 au 25 août.

Il y a une incurie de l'Etat"

Le sénateur se dit très amer : "il n’est pas possible que les ministres « se renvoient la balle » ! Et puisqu’il y a un engagement ferme, solennel et public de l’État, il revient au chef du gouvernement de veiller à son application effective". "C'est pour ça que je parle d'incurie de l'Etat, le mot est fort mais c'est la réalité !", poursuit Jean-Pierre Sueur