Accueil de 60 Afghans en Isère : "On ne peut que faire preuve d'hospitalité" estime Christophe Ferrari

Ils ont quitté précipitamment Kaboul et les fondamentalistes Talibans. Au total, 270 réfugiés vont être pris en charge en région Auvergne-Rhône Alpes, dont 60 en Isère, a indiqué ce mardi 24 août la préfecture de région. Une trentaine d'entre eux seront hébergés dans un hôtel de Montbonnot-Saint-Martin, tandis que trente autres seront pris en charge à Pont-de-Claix. L'entraide Pierre Valdo, association spécialisée dans l'hébergement et l'insertion sociale, sera chargée par la préfecture de gérer ces structures d'accueil et les besoins de ces réfugiés.

"Ils devraient rester dans cet hôtel _pendant quinze jours ou trois semaines_, en attendant que l'Etat leur trouve une solution plus pérenne", explique Dominique Bonnet, le maire de Montbonnot Saint-Martin. "J'ai été prévenu seulement hier (lundi), c'est uniquement la préfecture qui gère leur arrivée", poursuit l'élu, "mais si la commune peut leur apporter une aide quelconque, nous le ferons bien évidemment".

"On m'a dit qu'on devrait plutôt s'occuper de "nos" SDF"

Le maire de Montbonnot Saint-Martin doit également gérer les nombreuses sollicitations des habitants depuis l'annonce de l'arrivée des réfugiés. "Certains pour proposer leur aide, de la nourriture ou des vêtements, d'autres qui critiquaient la décision ou s'interrogeaient sur l'accueil de ces réfugiés dans la commune", raconte Dominique Bonnet. Il précise également que la commune n'a pas eu son mot à dire sur le lieu d'accueil des réfugiés.

De même, le maire de Pont-de-Claix, et président de la métropole grenobloise, Christophe Ferrari, a dû gérer des critiques sur l'accueil de 30 Afghans sur sa commune. "Sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'a interpellé en disant qu'on devrait plutôt s'occuper de "nos" SDF à la rue, donc je réponds qu'on s'en occupe, on a un centre d'accueil hivernal qui accueille les personnes en difficulté", réplique Christophe Ferrari. "On ne peut pas se dire choqué par les images venues de Kaboul, par ces personnes qui s'accrochent aux ailes des avions, et ne rien faire. On ne peut que faire preuve d'hospitalité", estime l'élu. Il n'est pas le seul, le maire de Grenoble Eric Piolle, avait insisté également pour accueillir des réfugiés Afghans.

En plus des 60 réfugiés pris en charge en Isère, 150 autres vont être accueillis à Lyon et Villeurbanne, tandis que 60 autres seront hébergés à Clermont-Ferrand.