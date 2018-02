Rezé, France

"La Maison" c'est une jolie petite habitation de plain-pied. Toute bleue. Où les personnes démunies trouvent du réconfort dans l'anonymat.

La "Maison" se situe au 17 rue Jospeh Turbel à Rezé. © Radio France - Pascale Boucherie

Un petit-déjeuner bien garni, une douche chaude. Les accueillis reçoivent et participent aussi. La déco extérieure par exemple, c'est eux. Ici Dimitri trouve l'ambiance qu'il recherche.

J'aime bien la Maison. Il y a le jardin, et les bénévoles sont gentils." - Dimitri

20 ans que la Maison existe. 25 personnes accueillies chaque jour il y a 5 ans. Plus du double en 2017. 58 avec des pointes à 70, 100 personnes au dernier trimestre. Et de plus en plus de migrants. Marie-Claude est bénévole, elle redoute une baisse de la qualité de l'accueil.

Que chacun puisse se poser et se reposer, et qu'on puisse avoir un contact." - Marie-Claude, bénévole.

La Maison de Rezé est la seule structure d'accueil de jour de tout le sud Loire. Et c'est bien ça le problème explique Guy le trésorier de l'association.

Notre public vient à 90% de Nantes. Nous attendons que la Métropole et la Ville centre nous aident." - Guy, trésorier de "La Maison".

L'urgence, c'est pour la toilette. Il n'y a qu'une douche. Chaque jour seules 11 personnes peuvent s'en servir.

"La Maison" recherche aussi des bénévoles et des donateurs. Le 17 février prochain elle fêtera ses 20 ans.