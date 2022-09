Accueil de réfugiés à Callac : plus de 500 personnes pour les deux manifestations

L'ambiance était pour le moins étrange ce samedi à Callac, dans les Côtes d'Armor, petite commune de 2.200 habitants. Deux rassemblements étaient organisés au même moment et à seulement quelques mètres l'un de l'autre.

Ces deux manifestations, qui on réunies environ 250 personnes chacune, sont liées au projet Horizon, qui a pour but d'accueillir des réfugiés et rénover des sites vacants.

La première, à l'initiative du parti d'extrême droite Reconquête, s'opposait au projet d'accueil de réfugiés dans un ancien collège de la ville. Et la seconde, organisée par des habitants de la ville, des partis de gauche (NPA, LFI), des syndicats (CGT) et des associations, pour dénoncer les idées d'exclusion des opposants et défendre la tradition bretonne de solidarité.

Dans les rangs de ces derniers, l'équipe municipale mais aussi la députée LFI de la 4ème circonscription des Côtes d'Armor, Murielle Lepvraud, et le sénateur PCF du département, Gérard Lahellec.

Les rassemblements se sont déroulés dans le calme malgré quelques invectives entre groupuscules nationaliste d'extrême droite et anti-fa. Un important dispositif avait été déployé : barrages filtrants par les gendarmes et CRS présents, contrôles d'identités à l'entrée du centre de Callac.