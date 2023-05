Accueil de SDF à Bruz : le choix du terrain rejeté par l'association missionnée par l'Etat

Après la contestation du projet par les élus de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine), c'est l'association en charge de l'accueil des sans abris venant de Paris qui refuse le site choisi pour installer un sas d'hébergement. L'association Aurore a été missionnée par l'Etat pour gérer le programme qui vise à transférer des personnes sans-abris de la région parisienne vers d'autres régions, et notamment la Bretagne. Dans un communiqué, Aurore indique qu'elle a bien accepté "le principe de mise en place d'un hébergement "sas" en Ille-et-Vilaine destiné à évaluer la situation de personnes orientées avant de leur proposer une solution durable et adapté localement", mais l'association précise qu'elle a entamé "une instruction technique du terrain" de Bruz et qu'elle n'a pas "poursuivi l'instruction du projet, dès lors que l'état de pollution décelé sur le site ne permettait pas d'y réaliser le centre dans les délais impartis".

Un terrain pollué

Les élus de Bruz avaient indiqué, dès l'annonce par la Préfecture du choix de ce site "qu'il n'était pas adapté, car pollué aux métaux lourds et aux hydrocarbures". Le secrétaire général adjoint de la Préfecture avait répondu alors que l'agence régionale de santé avait "réalisé un rapport avec des recommandations qu'il conviendrait de suivre". Le terrain choisi appartient à la SNCF, il est situé près des voies ferrées et à proximité d'un pont reliant deux quartiers de la commune de Bruz.

Les premiers arrivées programmées à Montgermont, dès le début du mois de juin

Le site de Bruz "devrait accueillir les premiers sans abris à la fin de l'été ou en septembre. En attendant les premières personnes mises à l'abri en Bretagne arriveront par groupe de 50, toutes les trois semaines, dans un hôtel de Montgermont, au nord de Rennes" avait précisé Matthieu Blet de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. "L'association Aurore indique dans son communiqué que "le secteur fonctionne trop souvent dans l'urgence, là où une approche de long-terme permettrait à chacun, associations, élus, administrations, partenaires locaux, de mieux coordonner la prise en charge et l'accompagnement global des personnes".