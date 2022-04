Accueil des familles ukrainiennes : des hébergeurs drômois font appel aux associations d'aide alimentaire

Ouahiba Amara, la présidente du Secours populaire de Montélimar, a vu progressivement arriver ces foyers accueillant des réfugiés ukrainiens. "À partir du 31 mars, on a eu une dizaine de familles, de Savasse, de Montboucher-sur-Jabron, de la Bâtie-Rolland..." 34 familles hébergeuses font désormais appel à son antenne montilienne, soit 70 personnes de plus à nourrir. Une augmentation soudaine de 10% du nombre de bénéficiaires pour le Secours populaire de Montélimar.

Idem à Valence, mais dans une moindre mesure, avec six familles désormais dans le besoin. "Elles sont venues parce qu'elles n'arrivent plus à tenir leur budget" raconte Nadine Vallier, la responsable de l'antenne valentinoise, _"une personne qui accueille toute une famille a multiplié par quatre son budget alimentaire_...et elle n'est pas aidée !".

Il n'y a aucune aide financière apportée aux hébergeurs pour prendre en charge les Ukrainiens - Bernard Deuil, en charge de la communication du Secours populaire drômois

"On est là pour aider les personnes en situation difficile. Sauf qu'on n'a pas que les Ukrainiens à aider ! On ne peut pas faire abstraction des autres bénéficiaires" rappelle Bernard Deuil, en charge de la communication au Secours populaire dans la Drôme.

Oui, les associations d'aide alimentaire sont sollicitées

Le président du Diaconat Protestant chargé d'organiser l'accueil des Ukrainiens réfugiés en Drôme, Jean-Jacques Bosc, explique faire appel aux associations de manière temporaire. "Le temps que les familles déposent leurs dossiers, puis aient droit à l'allocation demandeurs d'asile, il peut effectivement se passer un certain temps, un mois voire plus. C'est pour ça que pendant tout ce temps d'attente, pour tout un tas de famille, nous fabriquons des colis alimentaires en lien avec la Banque alimentaire". 200 personnes en bénéficient.

Les réfugiés dans le besoin - et les hébergeurs, à travers eux - sont également orientés vers les Restos du Cœur. Il explique que ses effectifs ne sont pas assez importants pour assurer une distribution alimentaire partout dans le département.

Quant aux difficultés qui pourraient arriver, pointées du doigt par le Secours populaire drômois, Jean-Jacques Bosc dit ne pas en avoir eu écho. "Certes, nous avons été nommés par la Préfète de la Drôme pour coordonner l'accueil et l'hébergement des familles déplacées d'Ukraine. Mais en même temps, on n'a pas le monopole de cet accueil-là. On sait que des familles sont accueillies soit par des lambdas, soit par des collectifs, soit par des associations. On se tient à la disposition de ces structures. Mais si jamais nous ne sommes pas au courant, on ne connaîtra pas les problématiques".