Accueil des migrants mineurs isolés : Mathieu Klein écrit au Premier Ministre

Mathieu Klein, président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, demande l'aide de l’État pour faire face à l'afflux de migrants mineurs isolés. Les structures du département sont saturées précise l'élu. Il s'exprime sur France Bleu.fr.

" Nos services, nos dispositifs et nos moyens sont submergés ". Ces mots sont ceux de Mathieu Klein le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. L'élu socialiste s'en est ouvert par une lettre au Premier Ministre mais aussi au ministre de la justice.

Actuellement le département de Meurthe-et-Moselle accueille 299 jeunes, ils pourraient être d'ici la fin de l'année 350 à 400 selon Mathieu Klein, ils étaient 328 en 2016 , contre 132 en 2015.

" Je veux que le département reste et demeure et je m'y engage un département d'accueil "

Mathieu Klein dans sa lettre demande de l'aide au gouvernement pour permettre dit-il " un nouvel équilibre pour que les migrants mineurs isolés puissent être pleinement accompagnés. Il faut que l’État prenne de nouvelles dispositions pour assurer l'évaluation de ses jeunes au moment de leur arrivée sur le territoire ".

Mais pour l'ancien candidat à la mairie de Nancy - peut être le futur candidat en 2020 - pas question de remettre en cause la logique d'accueil du département " je veux que la Meurthe-et-Moselle reste et demeure , et je m'y engage, un département fraternel mais nous devons être aidés".