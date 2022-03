Accueil des réfugiés à Calais : "la couleur de peau joue" dénonce le président de l'Auberge des Migrants

Depuis l'arrivée d'Ukrainiens sur le sol français, l'élan solidaire est très important, leur accueil et leur prise en charge administrative sont facilités. Pour certains acteurs du terrain, c'est évidemment très positif mais cela met en évidence différents niveaux de solidarité.

Allez-vous déposer plainte contre la ville de Calais ?

On l'envisage et peut-être aussi contre le gouvernement. Au moment où la ville de Calais a accueilli des Ukrainiens en auberge de jeunesse, nous avons approuvé mais nous avons tout de suite été choqués par la différence de traitement entre les Ukrainiens et les non-ukrainiens. Un traitement inégal entre des personnes de sexe différents, de couleurs de peau différentes ou de religions différentes est un délit.

Comment se matérialise cette discrimination sur le terrain ?

D'abord par l'hébergement. Natache Bouchart s'est par exemple opposée publiquement à l'ouverture d'un bâtiment dans le cadre du plan grand froid prévu par la préfecture. Ce dispositif a finalement été ouvert cinq nuits pendant les fortes tempêtes il y a quelques semaines. A l'opposé, elle a tout de suite fait ouvrir l'auberge de jeunesse, ce qui est très bien, pour accueillir les réfugiés ukrainiens.

Il ne s'agit pas de critiquer le dispositif mis en place pour les Ukrainiens

Il y a aussi la question des repas. Un arrêté préfectoral nous interdit de distribuer de la nourriture et de l'eau gratuitement en centre-ville. Les Ukrainiens ont été invités au restaurant le premier soir par la municipalité et maintenant c'est l'auberge de jeunesse qui leur prépare des repas. Mais il ne s'agit pas de critiquer le dispositif mis en place pour les Ukrainiens, nous sommes nous-mêmes prêts à les aider.

Comment expliquer cette discrimination que vous dénoncez ?

Elle est due à la proximité géographique, les Français se sentent plus concernés par le sort des Ukrainiens que des réfugiés venant d'Afghanistan ou d'ailleurs. Un beau réflexe de compassion est né. En contraste, le traitement accordé aux réfugiés d'autres pays est choquant et en partie assumé et argumenté. Je vais oser un mot, c'est raciste. La couleur de peau joue. Les arguments utilisés par Natacha Bouchart sont que les Ukrainiens ont des papiers et pas les autres. C'est faux. Les Syriens, les Afghans ont des papiers. Evidemment ils n'ont pas de carte de séjour ou de titre de réfugié mais les Ukrainiens non plus, ils arrivent simplement avec leur passeport ukrainien pour le moment.

Ces conditions d'accueil des Ukrainiens pourraient-elles se détériorer à terme ?

C'est bien possible. Il y a une vague de solidarité qui se traduit par des tas de collectes et c'est très bien. Cela pourrait retomber et il y a même un risque d'une inversion de l'opinion publique si vraiment beaucoup de réfugiés arrivent par exemple. Mais aussi si ces personnes sont en situation de précarité parce qu'elles ne sont pas accueillies et donc visibles dans la rue, causant éventuellement des soucis. C'est d'ailleurs pour cela que nous envisageons d'envoyer nos dons plus tard. Si la vague de solidarité retombe, c'est là qu'il faudra être plus présent en matière d'aide en ce qui nous concerne.