Accueil des réfugiés en Ile-de-France : le documentaire "Que m'est-il permis d'espérer ?" sort en salle

"On est un des seuls pays européen qui refuse de mettre en place ce qu'on appelle une structure de premier accueil", déplore Nicolaï Posner, coordinateur de la communication à Utopia 56, alors que sort en salles ce mercredi "Que m’est-il permis d’espérer". Un documentaire tourné entre 2016 et 2018, à Paris, dans ce qu'on appelait "la bulle" située Porte de la Chapelle. Une structure d'accueil éphémère dans laquelle des milliers de réfugiés afghans, soudanais ou tchèques se sont rendus. C'est là que les deux réalisateurs - Vincent Gaullier et Raphaël Girardot - ont posé leur caméra. Le but : montrer la réalité de la situation, parler de ces réfugiés et de leur parcours.

Une "stratégie de non-accueil"

La sortie de ce film est donc l'occasion de parler des réfugiés dans Paris aujourd'hui. Comment sont-ils accueillis ? Dans quelles conditions ? Pour Nicolaï Posner, qui aide notamment la centaine de réfugiés afghans présents actuellement à Bobigny en Seine-Saint-Denis, l'Etat français applique une stratégie de non-accueil : "Il n'y a aucun espace en Ile-de-France ou même en France qui permet d'accueillir les personnes. Elles sont donc poussées à l'errance pendant des semaines, des mois voire des années. C'est ce qu'on appelle la stratégie de non-accueil pour essayer de décourager les personnes de venir sur le territoire français."

Est-ce que quand j'arrive il y a quelqu'un qui me dit 'bienvenue' ou est-ce que je suis livré à moi-même dans la détresse ? - Nicolaï Posner, association Utopia 56

Aujourd'hui, l'association Utopia 56 demande le respect des droits de ces réfugiés : "Ces personnes ont le droit au respect de leur dignité. C'est ce qui a été mis en place par exemple pour les personnes originaires d'Ukraine et donc on demande que cette volonté soit mise pour pouvoir pouvoir accueillir toutes les personnes et ce de manière non-discriminatoire."