Déjà près d'un millier de réfugiés ukrainiens accueillis en Loire-Atlantique

D'après la préfecture de Loire-Atlantique, le département a accueilli 930 réfugiés depuis mi-mars, et plus de 226 "protections temporaires" ont été octroyées. Beaucoup de ces ressortissants sont pris en charge dans des hébergements provisoires.

La préfecture de Loire-Atlantique dresse ce jeudi 31 mars un premier bilan de la prise en charge des ressortissants ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février. Les arrivées des réfugiés sur le territoire de Loire-Atlantique se font de manière diffuse depuis mi-mars. Au total, 930 personnes, adultes et mineurs, ont pour l'instant été accueillies dans le département. Et 226 "protections temporaires" ont été accordées, un statut qui permet aux personnes éligibles d'obtenir rapidement un permis de séjour, de travailler, d'avoir accès aux soins et à l'éducation.

Depuis le 16 mars, un guichet unique est mis à leur disposition à Nantes pour répondre à leurs différents besoins comme la santé et les démarches administratives. Il est ouvert deux jours par semaine (mercredi et vendredi) et sera ouvert tous les jours à partir du 6 avril.

Plusieurs solutions d'hébergement

La préfecture de Loire-Atlantique explique que dès l'arrivée des ressortissants d'Ukraine, un hébergement d'urgence leur est proposé, soit au sein de structures collectives soit dans des hôtels. Ainsi à ce jour, 87 personnes sont actuellement hébergées dans des hôtels à Nantes et à Saint-Nazaire, et 47 personnes ont été relogées dans des logements autonomes proposés par les collectivités.

Ces logements individuels sont dans un premier temps privilégiés, les propositions d'hébergement chez des particuliers prennent du temps à être analysées.

Par ailleurs, l'éducation nationale scolarise d'ores et déjà 86 mineurs en Loire-Atlantique.