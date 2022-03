Accueil des ukrainiens en Gironde : le président de la CCI compte bien leur trouver du travail rapidement

Les ukrainiens qui fuient la guerre et qui sont accueillis en France bénéficient d'un statut de "déplacé". Ils peuvent ainsi postuler à un emploi en France. A Bordeaux la CCI compte sur eux pour combler le manque de main d'oeuvre dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

160 ukrainiens qui fuient la guerre sont arrivés à Bordeaux et sa métropole depuis une semaine. D'autres sont attendus dans les prochains jours à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Ces ukrainiens seront autorisés à travailler chez nous avec un statut de "déplacé" et non pas simplement de "réfugié". Patrick Seguin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, est persuadé qu'ils trouveront très vite du travail, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qui manque cruellement de main d'oeuvre.

On va les mettre en relation avec les employeurs pour qu'ils puissent travailler et s'insérer dans la société

- Patrick Seguin, président de la CCI de Bordeaux

En début de semaine la préfecture de la Gironde avait annoncé un plan d'accueil. A ce jour 1.800 places d'hébergement sont disponibles chez des particuliers volontaires pour accueillir ces familles ukrainiennes qui ont fuit leur pays.