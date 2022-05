Accueil des Ukrainiens : "C'est nous qui avons aidé l'État, et pas le contraire", estime cette Azuréenne

Elle a tendu la main à des réfugiés ukrainiens mais se retrouve en difficultés financières et psychologiques après deux mois de cohabitation. Elle réclame des aides de l'État pour elle et les autres familles d'accueil. France Bleu Azur lui a donné la parole.

Un geste de solidarité qui se transforme en calvaire. Si dans la majorité des cas la cohabitation se passe bien, des familles azuréennes qui accueillent des Ukrainiens depuis plus deux mois craquent. "C'est une minorité mais ça existe", explique Hélène Granouillac présidente du groupe écologiste à la mairie de Nice, investie dans l'accueil des réfugiés.

La parole de ces Azuréens reste difficile à recueillir car peu acceptent de témoigner. Ils vivent souvent cette situation comme un échec, eux qui voulaient aider mais qui se retrouvent en difficultés financières et psychologiques. Une femme, habitante des Alpes-Maritimes accepte de prendre la parole et nous garantissons son anonymat pour diffuser son interview. En deux mois, elle a accueilli cinq Ukrainiens. Trois sont toujours chez elle, dans sa maison.

Pourquoi prenez vous la parole aujourd'hui ?

Je m'exprime parce que je trouve que nous sommes seuls, que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous culpabilisons parce que c'était notre décision personnelle de les accueillir mais au bout d'un moment on n'y arrive plus financièrement et psychologiquement.

C'est nous qui avons aidé l'État et pas l'inverse

Au bout de deux mois de cohabitation comment vous sentez-vous ?

Je suis épuisée. Je n'y arrive plus. En rentrant du travail je retrouve ma cuisine sale, des carcasses de poulet pas débarrassées, des lumières allumées en permanence et même un pot de yaourt vide dans des vêtements. Ils sont sans-gêne, se croient chez eux et que nous sommes les invités. Pour décompresser je me réfugie dans ma chambre, ou dans le noir sur ma terrasse.

Financièrement aussi, je suis dans le rouge. Notre budget pour l'alimentation a explosé de près de 2 000 euros en un mois. C'est impossible ! Sans parler de l'électricité. Je n'ose même pas appeler EDF pour connaitre ma facture.

Avez-vous demandé de l'aide ?

Au début non, je n'osais pas. Mais il y a quinze jours j'ai demandé un rendez-vous auprès de la mairie de mon village. J'ai rencontré la personne en charge de la solidarité et même le maire. Depuis, je n'ai plus de nouvelles.

Quelle est la solution pour vous ?

Des aides de l'Etat, des aides financières. Ce n'est pas normal que les Ukrainiens touchent de l'argent et pas les familles françaises qui les accueillent. Et puis il faut arrêter de nous culpabiliser et de nous responsabiliser. Par contre je ne mettrai jamais ces gens dehors. Le problème c'est que s'ils décident de repartir en Ukraine, et qu'il leur arrive quelque chose je ne me le pardonnerai jamais. C'est un dilemme.