Accueil des victimes de viol à Montpellier : "On veut juste qu'on nous dise qu'on nous a entendus"

Des pancartes, des cris, des témoignages : une mobilisation bouleversante s'est tenue, ce dimanche 10 octobre 2021, devant le commissariat central de Montpellier. Une centaine de personnes se sont retrouvées, deux semaines après la série de tweets de la féministe Anna Toumazoff. À plusieurs dizaine de mètres, une quinzaine de policiers, postés devant le commissariat, les ont observées.

"Je ne suis pas coupable de mon viol"

Les manifestants, en grande majorité des jeunes femmes d'une vingtaine d'années, ont brandi leurs pancartes : "Prenez nos plaintes (et traitez-la pour de vrai, accessoirement)", "Croyez-nous" ou encore "Je ne suis pas coupable de mon viol". Ils ont ensuite scandé des slogans féministes puis dansé la chorégraphie militante "Le violeur, c'est toi!". Certains ont interpellé directement les policiers : "Si c'est vos filles et vos femmes qu'on viole, qu'est-ce qui se passe, a lancé l'une des manifestantes. Et nous on est quoi?"

Puis le groupe s'est assis en cercle pour écouter des victimes d'agressions sexuelles prendre un mégaphone pour raconter leur histoire. Comme cette jeune fille, victime d'inceste, qui raconte que la procédure judiciaire est en cours depuis 9 ans ou une autre, en larmes, qui explique qu'elle côtoie son violeur tous les jours, à la fac, parce que sa plainte a été classée sans suite.

Après les dénonciations, des actes

Le collectif CQFAD, qui fait des collages féministes dans les rues de Montpellier, demande que les policiers soient mieux formés. "Il faut des formations longues, juge Solène, membre du collectif. Il ne faut pas que ça soit juste une heure, en fin d'école de police, comme un cours de fin d'année avec la prof d'anglais où on regarde un film et on s'en va l'esprit tranquille. Et il faut que cette formation aborde la question de l'amnésie traumatique ou de la honte que les victimes peuvent ressentir à cause de la société dans laquelle on vit. On veut juste être écoutés et qu'on nous dise qu'on nous a entendus."

Bruno Bartoccetti, membre du syndicat SGP Police, demande de ne pas condamner les policiers. "Notre collègue, de surcroît féminine, a fait son travail dans le respect de la procédure. Le Parquet, la Préfecture, la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) et notre syndicat la soutiennent", dit-il. Il demande par ailleurs des moyens supplémentaires pour créer un pôle psychologique au commissariat, fonctionnel 24h/24.