Le Petit Chêne : une structure qui prend le relais des parents d'enfants en situation de handicap

La maison d'accueil temporaire du Petit Chêne est projet porté par plusieurs associations, dont la Ferme de Tobie. Le but : proposer aux parents de prendre le relais pendant quelques jours, quelques semaines.

Un relais pour les parents aidants

On parle d'un lieu de "répit" ou de relais pour les parents aidants. Pris en charge par la sécurité sociale, les séjours au Petit Chêne durent de quelques heures à trois semaines. Et jusqu'à 90 jours par an. 90 enfants sont actuellement accueillis par la structure.

L'entrée de la maison du Petit Chêne © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Le Petit Chêne met un point d'honneur à ce que les enfants soient accueillis comme chez eux. Huit enfants peuvent séjourner à la fois. Lise, 8 ans et demi, termine un séjour de trois jours. La petite fille, atteinte de trisomie 21, a déjà ses habitudes. Sa photo et son nom sont affichés sur la porte de sa chambre.

Des repères qui rassurent les enfants mais qui n’ont rien d’une routine pour les professionnels. Michaël, éducateur spécialisé au Petit Chêne depuis son ouverture, explique que "il n'y a pas de journée type" puisque "d'un séjour à l'autre, les enfants accueillis ne sont pas les mêmes". Une richesse selon lui car "les enfants s'adapteront mieux si ils ont un environnement favorable, basé sur le bien-être".

Temps calme dans la salle de jeux, pièce principale de la maison du Petit Chêne © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Les parents aidants sont au cœur de la démarche du Petit Chêne qui leur permet de souffler. Anne Sophie Quéré, directrice de la maison d'accueil temporaire, en a d'ailleurs fait un crédo explicite : "un répit réussi c'est un répit bien construit". Autant que possible, la structure répond "à la carte" aux besoins des parents, qui culpabilisent parfois de confier leur enfant.