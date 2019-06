Accueillir chez soi un adolescent en difficulté

Ils sont adolescents, ils ont commis une infraction et ils font l'objet d'une mesure de placement décidée par la Justice. La Protection Judiciaire de la Jeunesse à qui ils sont confiés, choisi de placer certains de ces jeunes en famille d'accueil. Un placement sur mesure et une démarche solidaire.

Vaucluse, France

La lutte contre la récidive est au cœur de nombreux dispositifs mis en oeuvre par le ministère de la Justice. Le placement d'adolescentes ou d'adolescents -ayant commis une infraction pénale- au sein d'une famille d'accueil volontaire répond pleinement à cet objectif. C'est justement pour élargir ses capacités de placements -adaptés à chaque situation- que la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) est à recherche de nouvelles familles d'accueil en Vaucluse.

Une démarche ouverte à tous

Il n'y a pas de profil type pour devenir famille d'accueil. On peut être une femme ou un homme, vivre en couple ou pas, avec ou sans enfant, en ville ou à la campagne. Il faut cependant avoir un casier judiciaire vierge, disposer d'une chambre libre dans son logement et surtout, vouloir aider un jeune en difficulté, sur une période donnée : en semaine, pendant les congés sociales ou durant les week-end. Ecoute, patience et autorité sont des qualités essentielles pour s'engager dans cette démarche solidaire et humaine.

La famille d'accueil bénéficie d'un accompagnement et d'un soutien permanent de la part de la PJJ, des entretiens de candidature à l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour cet engagement au service d'un jeune, les familles perçoivent une indemnité journalière et une prise en charge des dépenses courantes ( habillement, transport, soins médicaux etc.)

Le témoignage d'une maman "famille d'accueil" : le reportage de Daniel Morin Copier

Christophe Rouquier Perret éducateur à la PJJ d'Avignon : "'ces enfants sont attachants et il faut leur tendre la main" Copier

Henda, la maman "famille d'accueil" et Christophe Rouquier Perret de la PJJ d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Plus d'infos : devenir famille d'accueil pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse