Accueillir des enfants de milieu défavorisés durant les vacances, c'est possible

Un rayon de soleil, un jardin, des poules et des chiens : une belle carte postale de vacances pour Elisha et Noah, deux Granvillais en vacances à Bricquebec. Pour deux semaines ces enfants de six et huit ans logent chez Céline, alias "tata", et Rolland, dit "tonton". Comme 47 autres familles manchoises, Céline et Rolland Le Bizouté participent à "l'accueil familial de vacances" crée par le Secours Catholique. Cette année, c'est leur première fois. "On a accueilli des jumelles de Seine-et-Marne pendant deux semaines avant les garçons".

Cette initiative permet aux enfants de 6 à 17 ans de pouvoir s'éloigner de leur quotidien et de profiter du grand air. "On joue, on se promène avec les chiens", confie Noah. Et le petit garçon de huit ans et demi d'ajouter, "je mange des framboises et des petits pois du potager de Rolland". Cela fait trois ans que Rolland et Céline connaissent ce programme. Mais maintenant que Rolland est à la retraite, cet été ils se lancent dans l'aventure. "On a fait plein d'activités pour les sortir, mais parfois ils préfèrent rester dans la piscine !" Pouvoir partager des moments et échanger avec ces enfants, "ce n'est que du bonheur", pour Céline.

Il suffit d'avoir un grand coeur

"Il n'y a pas de conditions particulières", souligne Catherine Quenault. Cette bénévole au Secours Catholique depuis 1987, est en partie en charge des échanges. "Ce n'est pas compliqué : _il suffit d'avoir un grand coeur, pouvoir mettre une assiette de plus sur la table et partager du temps avec l'enfant_", rajoute la bénévole. "L'accueil familial de vacances créé après la seconde guerre mondiale par le Secours Catholique avait pour but de faire profiter du calme de la campagne aux enfants de la région parisienne. Depuis, les temps ont changé mais le principe reste le même. En effet, avec un potager, deux chiens, un chat, des poules et une oie nommée "mémère", il y a chez tata et tonton (Céline et Rolland) de quoi passer de vraies vacances à la campagne.

A ce jour, Catherine Quenault se réjouit des 62 enfants en vacances dans 48 familles manchoises cet été. Elle avoue vouloir développer la présence du Secours Catholique sur les réseaux sociaux pour élargir la chaîne de familles et pouvoir faire bénéficier de ces vacances à plus d'enfants l'été prochain.