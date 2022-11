Accusations de racisme à l'Assemblée : Julien Sanchez apporte son soutien à Grégoire de Fournas

« Qu'il rentre en Afrique ». Les propos du député de Gironde, Grégoire de Fournas, agitent depuis jeudi dernier la classe politique, jusqu'au sein même du Rassemblement national (RN). Figure du parti, Julien Sanchez aurait-il pu, lui-même, les prononcer ? « Oui, j'aurais pu, effectivement dire au cours d'une intervention que nous voulons stopper l'immigration massive », précise sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin, le maire de Beaucaire, nommé ce week-end vice-président du RN par le nouveau patron du parti, Jordan Bardella.

Un son de cloche légèrement différent de celui que fait entendre Marine Le Pen, depuis le début de cette polémique. La patronne des députés RN à l'Assemblée a estimé que les mots de Grégoire de Fournas étaient « maladroits ». Ce dernier a écopé, au sein de l'hémicycle, de la peine la plus sévère : une expulsion temporaire de deux semaines pour "trouble à l'ordre" de la séance, et non pour propos raciste. « Il ne parlait pas du député Nupes qui interpellait le gouvernement sur la situation des migrants en Méditerranée, mais du bateau d'SOS Méditerranéen et de l'arrivée massive de migrants », selon Julien Sanchez.

