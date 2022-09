Accusations de SOS Racisme : la réponse d'un plagiste de Juans-les-Pins

Pour lui, il n'y a aucun racisme sur les plages privées de Juans-les-Pins. Albert Bouffier, patron des plages Hélios et du Colombier réagit après les accusations de SOS Racisme, qui dépose une plainte ce vendredi pour discrimination raciale après avoir réalisé son enquête à Juans-les-Pins. L'association a constaté que dans les mêmes conditions, certains clients de couleur -en réalité des bénévoles- étaient refusés là où des clients "blancs" étaient acceptés. "En juillet-août, toutes les réservations sont réalisées par téléphone, comment on pourrait faire de la discrimination ? " s'interroge le patron. "Venez donc voir sur nos plages, dans les transats, aux bars... regardez les gens !" Il balaie aussi un possible "racisme social" ciblant ceux qui auraient moins de moyens financiers. "L'été les gens arrivent en short de bain et claquettes, comment on ferait pour les discriminer ?"

Des insultes au téléphone depuis l'enquête de SOS Racisme

Albert Bouffier dénonce aussi les conséquence de cette enquête, avec de nombreuses insultes au téléphone notamment. "Une partie du personnel a aussi été retrouvée sur les réseaux sociaux, ils ont été menacés, insultés."