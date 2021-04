Accusée d'avoir participé à des repas clandestins, Michèle Rubirola dément

Michèle Rubirola accusée à son tour d'avoir participé à des repas clandestins. Après les révélations sur des dîners illégaux de personnalités organisés à Paris, le média indépendant Blast l'affirme dans une vidéo publiée ce samedi : la première adjointe en charge des questions de santé auprès du maire de Marseille a son rond de serviette dans un restaurant du centre-ville. "De source sûr, avance Blast, elle vient prendre l’apéritif, puis manger en groupe, sans masque, sans aucun respect des gestes barrières."

Contacté par France Bleu Provence, Michèle Rubirola dément catégoriquement ces allégations : "Non, je ne suis jamais allée dans des établissements clandestins. Mon chauffeur m'amène tous les matins à la mairie et il me ramène tous les soirs à 20h-20h30. Et le week-end, je le passe en famille".

Et l'élue du Printemps marseillais, ex-maire de Marseille ajoute : "Le seul restaurant où j'ai pu manger, c'est au food-truck que les marins-pompiers ont installé au stade Vélodrome pour les gens qui travaillent."

Dans le camp de l'opposition, à droite, Sylvain Souvestre, le maire LR des 11 et 12e arrondissement n'a pas tardé à dégainé à la suite de la parution de la vidéo. Dans un message publié sur Twitter sous le mot-dièse "#démission", il réclame, sur Twitter, "des décisions", si les faits sont avérés.