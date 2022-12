Achat groupé de sapins entre parents d'élèves pour moins dépenser tout en finançant les activités scolaires

Noël solidaire ! A Blagnac près de Toulouse l'association FCPE de parents d'élèves de l'école des Près a fait un achat groupé de sapins de Noël. La distribution a eu lieu ce premier vendredi de décembre. C'est une habitude prise depuis plusieurs années, l'argent collecté finance la coopérative scolaire pour les sorties et l'achat du petit matériel. Cette année avec l'inflation cette opération prend encore plus de sens.

ⓘ Publicité

Plaisir de décorer en famille

35 euros le sapin en cette période de disette David ne s'en prive pas : "ça fait de la joie pour tout le monde, on se retrouve autour du sapin, les deux enfants, les parents, les grands-parents, c'est un moment agréable, ça fait du bien."

A l'arrière de l'école les parents choisissent l'arbre qui leur plaît le plus, Céline en prend même deux : "un pour dedans, un pour dehors".

Cécile savoure la perspective d'un chouette moment familial : "ma fille qui va sur ses sept ans ça fait déjà quinze jours qu'elle nous parle du sapin" et les enfants effectivement se projettent dans la décoration tel Sohann : "j'aime bien mettre des boules et ramasser les épines qui tombent par terre" et Anna : "j'aime surtout mettre la grande étoile tout en haut du sapin, papa me porte, je me mets sur ses épaules, c'est trop cool".

Tout le monde s'y retrouve, jusqu'au fournisseur sapins sourcé bio et en circuit court qui vient de loin raconte le parent organisateur Julien : "de mémoire je crois qu'il livre 2000 sapins, il vient de Corrèze, il livre tout le sud ouest c'est une grosse organisation, il fait toute son année sur le mois de décembre." Et d'ajouter : "l'objectif c'est de rendre service à l'école et de faire profiter de prix attractifs aux parents en achetant en gros tout en récupérant des sous au passage pour aider au projet éducatif de l'école."

Seule déception : cette année les ventes ont baissé de 15% la faute très certainement au pouvoir d'achat en baisse, Julien indique : "tout augmente y compris les prix des sapins".